Etam Lingerie : la collection mariage printemps 2024

Etam dévoile pour le printemps 2024 une collection lingerie mariage délicate et romantique. Coup d’œil à ses pièces de dentelle blanche.

La collection mariage Etam lingerie 2024

La saison des mariages 2024 est ouverte et l’enseigne Etam nous présente pour l’occasion un vrai défilé de lingerie élégante et raffinée avec tout ce qu’il faut de sexy pour le jour et pour la nuit.

La star de la cérémonie : la dentelle blanche, agrémentée de fleurs brodées

Cet ensemble lingerie Etam porte un nom plein de promesses. La parure Eternité est réalisée en fine dentelle blanche brodée de fleurs.

le soutien-gorge corbeille, 45,99 € | le string, 18,99 €| le porte-jarretelles, 22,99 €

Voici l’ensemble Pâquerette, joliment orné de fleurs blanches.

le soutien-gorge balconnet, 45,99 € | le hipster en tulle brodé, 18,99 €

Coup de cœur pour la dentelle sublime et délicate de l’ensemble Sérénade !

le soutien-gorge foulard à coques fines, 45,99 € | le tanga, 18,99 €

Autre classique de la lingerie de mariage : la guêpière. Craquez pour ce modèle Panama élégant et sexy !

la guêpière push-up, 39,99 € | le tanga, 14,99 €

On dit « oui » au body Etam ! On adopte ce modèle Amoureuse joliment décolleté et décoré d’une fleur.

le body blanc, 45 €

Légèreté et délicatesse sont au rendez-vous avec ce caraco de tulle blanc brodé Escapade, allié de vos nuits romantiques.

le caraco court à fines bretelles réglables, 29,99 €

Pour celles qui sortent le grand jeu le jour J avec une robe très près du corps ou à profond décolleté, optez pour la lingerie invisible ou un soutien-gorge spécial décolleté.

Et pour les superstitieuses, Etam a aussi prévu quelque chose de bleu avec des ensembles à composer parmi la ligne Eternité, en tulle finement brodé de fleurs bleues.

Voir toute la collection mariage 2024 Etam Lingerie

