Haus Labs by Lady Gaga arrive en France chez Sephora

Un maquillage clean entre art et science, c’est ce que propose Haus Labs, la maque make up by Lady Gaga, à découvrir dès maintenant chez Sephora.

Haus Labs by Lady Gaga

A l’instar de Rihanna avec Fenty Beauty et de Selena Gomez avec Rare Beauty, Lady Gaga a lancé en 2019 Haus Laboratories, sa propre marque de cosmétiques. Haus Labs propose des lignes complètes de produits de maquillage clean, véganes et cruelty-free, à la fois créatives et innovantes.

L’objectif de la chanteuse : offrir un outil de créativité et d’expression.

Haus Labs, c’est 125 références, des produits innovants HausTech Powered formulés à base de super-ingrédients tels que l’arnica fermenté et le collagène végan, ainsi que quelques accessoires comme des pinceaux de maquillage.

Haus Labs arrive chez Sephora

Forte de son succès aux Etats-Unis et de son lancement réussi au Royaume-Uni, Haus Labs poursuit son développement et compte bien conquérir la France et même toute l’Europe !

Pour y parvenir, elle s’installe chez Sephora. Ses produits sont maintenant disponibles sur l’e-shop beauté depuis le 26 mars 2024. Et si vous n’aviez pas encore eu l’occasion d’y jeter un œil, je vous invite à découvrir les gammes Haus Labs chez sephora.fr.

5 best sellers Haus Labs à s’offrir chez Sephora

Voici les 5 produits de maquillage Haus Labs by Lady Gaga à tester absolument :

Triclone Skin Tech Foundation

Ce fond de teint fluide nouvelle génération, primé et révolutionnaire, est enrichi en ingrédients de soin pour sublimer la peau. Il est disponible en 51 nuances pour satisfaire avec précision toutes les carnations.

Le fond de teint Triclone Skin Tech Haus Labs, 51 teintes, 49 € chez Sephora

Triclone Skin Tech Hydrating Concealer

Ce correcteur léger estompe, lisse, illumine et décongestionne le contour des yeux.

Le concealer Haus Labs, 28 teintes, 33 € chez Sephora

Bio-Radiant Gel-Powder Highlighter

Sa poudre-gel révélatrice aux pigments réfléchissants illumine la peau pour afficher un éclat radieux.

La poudre illuminatrice Haus Labs, 10 teintes, 46 € chez Sephora

Color Fuse Powder Blush

Ce blush fondant et hydratant masque les rougeurs, hydrate et nourrit la peau. Il ajoute sa touche de couleur effet bonne mine au fini soyeux.

Le blush Color Fuse Haus Labs, 6 teintes, 32 € chez Sephora

Gloss Hybrid Plumping Lip Glaze

Dernière pépite de la marque Haus Labs, cette huile à lèvres 4-en-1 non-collante, brillante, hydratante, réparatrice, avec un effet repulpant sans sensation de chaleur.

Le gloss repulpant Haus Labs, 6 teintes, 25 € chez Sephora

