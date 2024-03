Etam Love Price : jusqu’à -50% sur la mode et la lingerie

Le rendez-vous shopping mode et lingerie du moment, c’est l’offre Love Price et ça se passe chez Etam ! Jusqu’à 50% de réduction sur une sélection de pièces tendances.

Etam Love Price

Direction l’e-shop Etam pour profiter de la promo Love Price ! La boutique mode et lingerie affiche jusqu’à 50% de réduction sur une sélection de pièces parmi ses collections prêt-à-porter, lingerie, nightwear et homewear, maillots de bain et sport.

L’offre Love Price est valable dès aujourd’hui et jusqu’au 25 mars 2024 inclus.

Qu’est-ce-que je shoppe chez Etam ?

De la mode : C’est le moment de faire le plein de nouvelles fringues pour passer avec style son dressing en mode printemps. Avec la nouvelle saison qui arrive, on opte pour des tenues douces, des mailles légères, des petites robes à fleurs.

De la lingerie : Place au confort avec des basiques parfaits pour le quotidien. On mise sur la fantaisie avec des ensembles girly aux jolis imprimés. Et on se fait plaisir avec de belles pièces ultra-glamour en dentelle fine et broderie florale.

Du homewear : Pluie et grisaille en prévision météo ? Pas de souci, on passe en mode cocooning, que ce soit pour trainer à la maison un week-end pluvieux ou pour rester en télétravail. On craque pour des vêtements amples, des top doux et des pantalons casual.

Du sportswear : On songe aussi à s’équiper pour nos séances de sport, fitness, yoga, pilates, zumba avec des brassières, culottes et cyclistes. Et si vous avez pris l’option piscine, c’est le moment de se choisir un beau maillot de bain pour nager stylée !

L’offre Etam Love Price est terminée ?

