Morgan dévoile sa collection cérémonie 2024

La collection cérémonie Morgan 2024

Le printemps est arrivé, et avec lui, la saison des mariages. C’est le moment choisi par Morgan pour nous dévoiler sa collection wedding.

L’enseigne de mode habille la mariée et ses invitées de son style chic et glamour pour un mariage citadin et tendance. Dentelle blanche, broderie anglaise et motifs ajourés s’affichent sur des petites robes et tops sophistiqués aux coupes parfaites. Ces jolies pièces sont accompagnées d’une combinaison, de vestes et boléros pour tous les styles.

Coup d’œil aux pièces phares de la collection :

La robe courte en dentelle blanche all-over, coupe ajustée, boutonnée au dos, manches longues, doublure bustier à décolleté cœur et jupon, bas volanté à finition fantaisie, 95 €

La robe courte de mariée en guipure à larges motifs ajourés, coupe cintrée, col rond festonné, manches longues froncées aux épaules, doublure haut et jupon, bas volanté, 115 €

La robe blazer en trompe l’œil, effet superposition boléro et bustier, avec un haut à col à revers et des empiècements de dentelle fleurie à la taille, jupe droite, 85 €

La blouse brodée à motifs ajourés, coupe courte et ample, manches longues, col montant festonné, fermeture par zip au dos, 75 €

Composez votre tenue de mariée, de cérémonie, mais aussi de garden party et festivité chic, parmi les jolies pièces de la collection.

Retrouvez l’ensemble de la capsule wedding sur l’e-shop Morgan.

Voir la collection cérémonie Morgan 2024

