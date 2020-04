DIY mode : Customiser ses Converse pour le printemps

Et si on relookait nos Converse pour le printemps ? Voici quelques astuces, DIY et idées shopping pour fleurir nos baskets !



Comment customiser ses Converse pour le printemps ?

Les grandes tendances mode que l’on retrouve chaque année au printemps sont les motifs floraux, les tons pastels et quelques touches de couleurs vives. Transposons maintenant ces tendances à nos sneakers de prédilection ! Pour cela, voici quelques tutos et astuces pour se faire des Converse toutes printanières. 🌺

Des lacets Liberty pour un printemps fleuri

Voila l’astuce la plus facile à réaliser pour donner un air de printemps vos Converse ! Nul besoin de notion de couture ou de dessin. Reste à choisir un joli biais de tissu à fleurs. Le résultat est canon ! Il n’y a qu’à voir les Converse roses à lacets Liberty de La Margote :

Vous souhaitez coudre et finaliser vos lacets comme une pro ? Suivez le DIY lacets Liberty d’Elsa du blog Bulles de Cerises !

Des fleurs all over

Sortez vos feutres textile, vos pinceaux, vos tubes de peinture et toute votre créativité ! A vous de jouer et de recouvrir la toile blanche (rose, bleue, verte…) de vos tennis ! Quant au résultat, il dépendra de vos talents d’artiste… Voici une paire de Converse fleuries vue sur le blog DIY Enthusiasts :

Du joli tissu fleuri

On passe à la couture avec ce DIY customisation Converse sympa de Melissa. Tout est expliqué pas à pas sur son blog Polkadot Chair.

Les fleurs se font discrètes et viennent s’afficher sur la languette de la chaussure. 🌸

Des fleurs brodées

Les broderies fleuries s’affichent déjà sur nos vestes et nos jeans, pourquoi pas sur nos Converse ?

Vous avez du fil à broder et quelques notions de broderie ? Lancez-vous ! (Et si vous ne savez pas, optez pour des patchs thermocollants ou à coudre sur vos chaussures !)

Voila la jolie création de Léa :

Où shopper mes Converse à fleurs pour le printemps ?

Vous avez peur de vous lancer dans un de ces DIY ou ne possédez pas les talents créatifs requis. Pas souci ! Converse vous propose sur son e-shop de créer vos baskets personnalisées. Vous choisissez le modèle, la couleur et les détails : motifs imprimés ou broderie, les couleurs de la languette, du liseré, des coutures, de rayure de semelle, de la doublure, des œillets, du logo cheville… 🌻

Voici quelques modèles sympas à personnaliser :

Vous avez aimé cet article ? Épinglez-le sur Pinterest ! 😉

