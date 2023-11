Dancing Queen : la nouvelle collection Petite Mendigote Noël 2023

Petite Mendigote vient de dévoiler sa collection de Noël 2023. Une capsule chic et festive aux pièces pétillantes à s’offrir pour les fêtes.

La collection de Noël 2023 Petite Mendigote

C’est dans un décor luxueux que Petite Mendigote nous présente sa nouvelle capsule de Noël. Si vous n’avez pas encore choisi votre tenue pour les festivités à venir, voila qui va vous apporter une dose d’inspiration.

La marque mise cette année sur le noir et les paillettes scintillantes pour proposer des looks qui feront sensation au réveillon. Ainsi sequins brillants et lurex pétillant donnent le ton de la fête. Et que vous ayez choisi de festoyer en petite robe ou en pull et pantalon confortable, Petite Mendigote a la tenue chic qu’il vous faut !

Coup d’œil aux petites merveilles de cette fabuleuse collection de Noël.

La petite robe noire Riviera à sequins, manches bouffantes et goutte d’eau au dos, 185 €

La veste noire Octavie à sequins, liserés de velours et boutons dorés, 190 €

Le pantalon Paddy coupe droite, coloris noir, poches italiennes, 140 €

Les babies à talons Capucine en cuir vernis noir, 175 €

La robe courte noire Reine col V, manches longues, brodée de sequins argentés, 195 €

Le body noir Teliot large décolleté, manches 3/4, brodé de sequins argentés, 145 €

La jupe courte Julie coupe trapèze, en cuir argenté, 2 poches à l’avant, 195 €

Le body Margaux en maille côtelée noire, dos nu effet noué, 135 €

La jupe courte Jump à sequins noirs et dorés, 170 €

Le top Miley en maille fine à motifs ajourés, 140 €

La jupe longue Janice en maille noire légère plissée et doublée, 150 €

Les babies à talons Capucine en cuir vernis noir, 175 €

Toute la collection Dancing Queen Petite Mendigote

