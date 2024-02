Collection Converse Saint Valentin 2024 : sneakers à coeurs

Affichez votre amour jusqu’aux pieds avec la collection Converse édition spéciale Saint Valentin 2024 et ses sneakers à cœurs !

Les Converse de la Saint Valentin 2024

La fête des amoureux approche à grands pas et il vous manque la touche finale de votre look so love ? Optez pour une paire de Converse, mais pas n’importe laquelle !

Comme chaque année, la marque américaine de sneakers tendance a sorti une capsule spéciale pour la Saint Valentin.

En rayon, les célèbres Chuck Taylor se parent de jolis détails girly, petits cœurs imprimés, strass ou bijoux sur les lacets, gros cœurs sur les semelles intérieures et extérieures. Vous allez aimer…

Et il y en a pour tous les styles, puisque ces célèbres tennis en toile All Star version Saint Valentin, sont déclinées en version basse ou montante, semelles classiques ou à plateformes. Même la Run Star Legacy s’est refait une beauté pour l’occasion.

Coup d’œil à quelques modèles disponibles et zoom sur les détails so love :

Voir la collection Converse Saint Valentin

Si vous craquez déjà pour certains modèles, dépêchez-vous ! Car ces Converse Valentine’s Day partent comme des petits pains…

Les sneakers addicts et collectionneuses de Converse s’arrachent ces éditions limitées à petits cœurs.

Côté budget, comptez entre 80 € et 120 € pour une paire.

Personnalisez vos Converse pour la fête des amoureux

Vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les modèles présentés, optez pour une paire de baskets personnalisables ! Choisissez la couleur de la toile, le motif, le liseré, les lacets…

Personnaliser mes Converse

