Sephora Box Saint Valentin 2024 : 8 mini produits offerts

Pour la fête des amoureux, Sephora nous envoie du love et de la beauté avec sa Box Saint Valentin 2024 et ses 8 pépites à découvrir.

La Sephora Box Saint Valentin 2024 : son contenu

Bonne nouvelle : l’enseigne beauté vient de sortir sa box édition spéciale St Valentin. Dernière minute pour aller acheter un cadeau beauté à offrir ce 14 février, et être à son tour récompensée !

Ce coffret renferme du bien-être et du love avec pas moins de 8 produits au format mini : soins, produits de maquillage et parfums, à tester et adopter !

Voici son contenu en détail :

le mascara Caution Extreme Lash Hourglass

un soin anti-âge de la nouvelle gamme Multi Active Clarins

un Gloss Bomb Fenty Beauty

l’après-shampoing démêlant Pink Paradise Les Secrets de Loly

un échantillon de parfum La Nuit Lancôme

le gel fixateur de sourcils 24-hr Brow Setter Benefit Cosmetics

un échantillon de parfum Juliette has a gun

une miniature de parfum Chloé

Comment obtenir ma Sephora Box ?

C’est simple ! Faites votre shopping beauté chez Sephora et ajoutez au panier vos produits fétiches, et quelques nouveautés à tester.

Vous avez atteint le minimum de commande de 80 € ? Parfait !

Maintenant entrez le code promo LOVE2024 dans la case prévue. Vous recevez votre Box Saint Valentin avec votre commande dans la limite des stocks disponibles.

Je la veux !

La Sephora Box Saint Valentin n’est plus disponible ?

Rendez-vous sur la rubrique Bons Plans de Sephora pour voir toutes les offres en cours.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans beauté annoncés sur le blog !

