Love All Over : La collection Nocibé Saint Valentin 2024

Pour une Saint Valentin toute en beauté, Nocibé met en avant sa collection Love All Over. Craquez pour ces soins et coffrets plein de cœurs et de douceur !

La collection Love All Over Nocibé

Cocooning, senteurs, confettis et petits cœurs sont au rendez-vous de cette ligne de bain Love All Over by Nocibé.

L’enseigne beauté propose une sélection de produits et coffrets tendance romantique spéciale fête des amoureux.

La senteur originale choisie pour la collection est un joyeux mix floral fruité de lavande et orange.

La trousse bien-être Love All Over

Cette jolie trousse de toilette rose renferme 3 produits pour le bain :

un tube de gel douche, 100 ml

un tube de lait pour le corps, 100 ml

une fleur de douche

La trousse bien-être Love All Over, 9,95 €

Je la veux !

Le coffret bain Love All Over

Ce coffret en édition limitée contient 3 soins essentiels pour le corps :

un flacon de gel douche onctueux et moussant, 250 ml

onctueux et moussant, 250 ml un flacon de lait pour le corps à texture légère, 250 ml

à texture légère, 250 ml un tube de gelée exfoliante à la poudre de coques de noix, 150 ml

Le coffret bain 3 soins Love All Over, 12,95 €

A noter : ces produits sont aussi en vente à l’unité.

Je le veux !

Les confettis de bain Love All Over

Cette jolie boite en forme de cœur contient des confettis de bain.

Ces petits cœurs fondent dans l’eau et laisse un délicat parfum de lavande et d’orange.

La boite de confettis de bain cœurs Nocibé, 5,95 €

Je la veux !

Les bombes de bain cœurs

Ce joli coffret à cœurs ajourés contient 3 bombes de bain.

Offrez un moment de détente et un bain relaxant avec ces petits cœurs aux notes florales et gourmande de lavande et d’orange.

Le coffret de 3 bombes de bain cœurs Nocibé, 6,95 €

Je le veux !

Le coffret fleurs de savon Nocibé

Ouvrez ce beau coffret cadeau et découvrez un bouquet de fleurs de savon.

Cette boite contient 8 fleurs délicates dont les pétales fondent dans le bain.

Le coffret fleurs de savons Nocibé, 9,95 €

Je le veux !

Retrouvez tous les produits et soins Love All Over pour la Saint Valentin sur l’e-shop Nocibé !

