A la recherche d’un cadeau parfumé pour votre moitié ? Optez pour un de ces 15 coffrets parfums Saint Valentin édition 2024 pour elle et lui.

Offrir un coffret parfum pour la Saint Valentin

Le parfum fait partie des grands classiques de la fête des amoureux. Cadeau classique certes, mais tellement…

avec ce beau flacon travaillé et sa signature d’une grande maison, personnel , choisi pour correspondre à la personnalité de l’être aimé,

, à porter à même la peau, sensuel, grâce au choix d’une fragrance enivrante, florale, gourmande, intense…

Et pour la version luxe, optez pour un coffret parfum. Ce boîtes cadeaux prêtes à offrir sont composées d’une eau de parfum ou d’une eau de toilette accompagnée d’un soin parfumé assorti pour prolonger l’expérience. En plus en ce moment, entre les soldes d’hiver et les promos de Saint Valentin, les coffrets parfums sont à prix doux !

15 coffrets parfums Saint Valentin 2024

Et pour la Saint Valentin 2024, les marques proposent de magnifiques coffrets parfums aux habillages so love, ainsi que des éditions limitées luxueuses.

J’ai fait un petit tour des parfumeries en ligne pour dénicher les plus beaux coffrets pour femme et homme à offrir le 14 février prochain.

Les coffrets parfums femme pour la St Valentin

Pour Madame, voici de somptueux coffrets rose girly aux décors romantiques, fleurs, cœurs et petits nœuds.

Le coffret La Vie est Belle Lancôme

Eau de parfum 50 ml + lait parfumé 50 ml + mascara Hypnôse miniature

112 € chez Sephora

Le coffret La Petite Robe Noire Guerlain

Eau de parfum 30 ml + lait pour le corps 75 ml

61,50 € (au lieu de 82 €) chez Nocibé

Le coffret Bonbon Viktor & Rolf

Eau de parfum 50 ml + gel douche parfumé 50 ml + lait parfumé pour le corps 50 ml

76,30 € (au lieu de 109 €)

Le coffret Born in Roma Valentino

Eau de parfum 50 ml + flacon format voyage 15 ml

90,37 € (au lieu de 120,50 €) chez Nocibé

Le coffret Si Giorgio Armani

Eau de parfum 50 ml + Flacon format voyage 15 ml + Lait parfumé hydratant – 50 ml

112 € chez Sephora

Le coffret Libre Yves Saint Laurent

Eau de parfum 50 ml + flacon format voyage 10 ml + miroir de poche

105 € (au lieu de 140 €) chez Nocibé

Le coffret Yes I Am Cacharel

Eau de Parfum 50 ml + flacon format voyage 10 ml

79 € chez Sephora

Le coffret Oui à l’Amour Yves Rocher

Eau de parfum 30 ml + mascara Intense Métamorphose

72,90 € chez Yves Rocher

Les coffrets parfums homme pour la Saint Valentin

Point de fleurs et petits cœurs pour Monsieur, mais du bleu sombre, de l’élégance, sans oublier une touche de love !

Le coffret Wanted Azzaro

Eau de toilette 100 ml + + flacon format voyage 10 ml + gel corps cheveux parfumé 75 ml

62,30 € (au lieu de 89 €) chez Sephora

Le coffret Invictus Paco Rabane

Eau de toilette100 ml + déodorant parfumé 150 ml

76,12 € (au lieu de 101,50 €) chez Nocibé

Le coffret Terre d’Hermès Eau Gicrée

Eau de toilette 100 ml + flacon format voyage 12,5 ml + gel douche corps cheveux 80 ml

90,30 € chez Sephora

Le coffret Le Mâle Elixir Jean Paul Gaultier

Eau de parfum 125 ml + flacon format voyage 10 ml

97,30 € (au lieu de 139 €) chez Sephora

Le coffret K Dolce Gabbana

Eau de toilette 100 ml + huile pour barbe 25 ml + gel douche parfumé 50 ml

99 € (au lieu de 132 €) chez Nocibé

Le coffret Bad Boy Carolina Herrera

Eau de toilette 100 ml + gel douche 100 ml

90,30 € (au lieu de 129 €) chez Sephora

Le coffret Private Club Mauboussin

Eau de parfum 100 ml + gel douche 100 ml + lotion après rasage 70 ml + trousse

71,25 € (au lieu de 95 €) chez Nocibé

