Les codes promo Spartoo de Noël : jusqu’à -20%

L’hiver approche, on se prépare à affronter le froid mais aussi on se chausse chic pour les fêtes. Profitez de réductions grâce aux codes promo Spartoo de Noël !

Les codes promo Spartoo de Noël

Régulièrement, la boutique en ligne de chaussures Spartoo nous fait profiter de bons plans pour s’offrir de beaux souliers à prix légers.

Et en cette période d’avant Noël, c’est tout à fait le genre d’offre dont on a besoin ! Car que ce soit pour mettre à nos pieds ou au pied du sapin, les chaussures sont un achat courant pour les fêtes.

L’ado a commandé des Converse et les Nike à la mode pour le sport, Monsieur a besoin de chaussures de ville pour le boulot et votre belle-sœur aimerait des chaussures écolo. Quant à vous, vous êtes à la recherche d’une paire d’escarpins chics pour le réveillon. Et il manque à votre shoesing de saison la paire de bottes parfaite pour l’hiver. Alors direction le site Spartoo !

Surtout connue pour son immense choix de chaussures, Spartoo propose aussi une belle sélection de vêtements de grandes marques.

Faites des économies dès 60 € de chaussures ou fringues achetés ! Ensuite, plus le montant de commande est élevé, plus le pourcentage de réduction est intéressant.

10% de réduction dès 80 € d’achat avec le code promo SPCHRISTMAS10

15% de réduction dès 100 € d’achat avec le code promo SPCHRISTMAS15

20% de réduction dès 130 € d’achat avec le code promo SPCHRISTMAS20

A noter :

Les réductions s’appliquent uniquement sur les articles vendus par Spartoo, hors produits partenaires.

Elles ne sont pas cumulables avec d’autres promotions en cours.

Tous ces codes promo de Noël Spartoo ne sont valables que jusqu’au 31 décembre 2023.

Vos avantages livraison

La livraison est gratuite via Mondial Relay et Relais Colis.

Elle est offerte à domicile en Colissimo dès 80 € d’achat.

Pas de souci, les retours sont gratuits ! (voir conditions sur le site)

