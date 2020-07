Cannage doré : la tendance chaussures de l’été

Impossible de passer à côté cet été : le cannage doré est à tous les pieds ! Shoppez vos chaussures tressées parmi cette sélection tendance.

La mode chaussures cannage doré

Quelle est donc cette nouvelle tendance ?

Ici, le tressage du cuir à motifs ajourés imite le cannage rotin que l’on trouve par exemple sur les chaises de bistrot.

Côté coloris, il y en a pour tous les goûts, avec les classiques noir, marron, blanc estival et colorés. Mais la couleur phare des chaussures de l’été, c’est le doré !

Le cuir tressé, c’est vieillot ?

Faux ! Le cuir tressé a pris un coup de jeune et fait son grand retour cette saison.

Exit les souliers tressés au style mémé, voici les chaussures cannage doré tendance de l’été !

Pourquoi porter les chaussures en cannage doré ?

Parce que c’est l’indispensable de l’été !

On mixe la style cannage délicieusement rétro avec la couleur phare de l’été : le doré. Et nous voila pile dans la tendance !

Le tressage ajouré ajoute une touche de fantaisie et de vintage au look. Quant au doré, il booste joyeusement toutes les tenues.

Imaginez un look basique jeans T-shirt. Ajoutez de beaux escarpins tressés dorés. Le résultat est canon, pas vrai ?

Et face à cette nouvelle mode, de nombreuses marques ont lancé leurs modèles.

La tendance s’est déclinée en cuir, simili cuir et même textile ! On la retrouve sur des sandales plates ou à talons, des escarpins et ballerines, des mocassins et slippers, des baskets et même des boots…

Cela nous laisse beaucoup de choix pour trouver la paire qui nous suivra cet été.

La sélection chaussures cannage doré

Les sandales plates tressées

Les sandales plates Vincenzo Petite Mendigote

130 € sur l’e-shop Petite Mendigote

Je les veux !

Les sandales plates tressées Lucy Anonymous Copenhagen

210 € sur La Redoute

Je les veux !

Les sandales plates Piccolo Petite Mendigote

135 € sur l’e-shop Petite Mendigote

Je les veux !

Les sandales à talons

Les sandales à talons Lelio Petite Mendigote

168 € (au lieu de 210 €) sur l’eshop Petite Mendigote

Je les veux !

Les sandales à talons Petrus dorées Michel Vivien

690 € chez Smallable

Je les veux !

Les sandales compensées en cuir Lobi Unisa

109,90 € chez Spartoo

Je les veux !

Les escarpins dorés

Les escarpins Cosimo Petite Mendigote

123 € au lieu de 205 € sur l’e-shop Petite Mendigote

Je les veux !

Les escarpins en cuir or Sixtima Georgia Rose

71,40 € (au lieu de 119 €) sur Sarenza

Je les veux !

Les ballerines tressées

Les ballerines bout pointu Pretty Ballerinas

199,20 € (au lieu de 249 €) sur Sarenza

Je les veux !

Les ballerines en cuir Ignacio Bocage

95 € sur La Redoute

Je les veux !

Les mocassins et slippers

Les mocassins champagne Rita Petite Mendigote

87 € au lieu de 145 € sur l’e-shop Petite Mendigote

Je les veux !

Les slippers à pompons Georgia Rose

65,40 € (au lieu de 109 €) sur Sarenza

Je les veux !

Les baskets à tressage doré

Les baskets en cuir tressé Luka Bocage

110 € sur La Redoute

Je les veux !

Les slip on dorées André

88,99 € chez Spartoo

Je les veux !

Les boots cannage doré

Les boots en cuir tressé Manon Bocage

145 € sur La Redoute

Je les veux !

