La nouvelle box Jeunesse Avantages va donner un coup de jeune à votre routine beauté et à votre peau. Venez découvrir ses 8 produits !

La box Jeunesse Avantages

Voici un coffret beauté qui va raviver votre éclat ! Le magazine Avantages a composé une box spéciale pour obtenir un teint jeune et frais.

La Box Jeunesse contient 8 produits full size : soins spécifiques visage, contour des yeux, lèvres et corps. Elle est disponible en édition limitée et sans engagement.

D’une valeur totale de plus de 220 €, elle est proposée au prix de 39,90 € seulement chez My Beauty Factory.

Découvrons ensemble son contenu :

le masque revitalisant aux peptides Beautical

Format sachet d’un masque tissu imprégné 25ml

Format sachet d’un masque tissu imprégné 25ml la lotion apaisante Sensélina Dermina

Format flacon de 200 ml

Format flacon de 200 ml le masque à l’argile réducteur de pores Innisfree

Format pot de 100 ml

Format pot de 100 ml la crème lissante repulpante LPG

Format flacon pompe de 50 ml

le contour des yeux raffermissant Grenade & Peptides de Maca Weleda

Format tube de 12 ml

Format tube de 12 ml le soin regard anti-cernes et anti-poches Eye Patch Biocyte Laboratoire

Format sachet de 2 patch

le soin des lèvres nourrissant et repulpant 3D Lip Teoxane

Format tube de 10 ml

la cold cream protectrice Nutrimetics

Format flacon de 200 ml

La Box Jeunesse Avantages est en vente en édition limitée sur My Beauty Factory au prix de 39,90 €.

Je la veux !

Aussi chez My Beauty Factory en ce moment :

Illuminez votre visage avec la nouvelle box Rituel Eclat Marie Claire et rayonnez avec ses 7 produits de soin de la peau.

Je la veux !

J’aime ça : J’aime chargement…