Box beauté Rituel Eclat Marie Claire : 7 soins pour un teint éclatant

Illuminez votre visage avec la nouvelle box Rituel Eclat Marie Claire et rayonnez avec ses 7 produits de soin de la peau.

La box Rituel Eclat Marie Claire

Rien de tel qu’un peu d’éclat pour traverser la grisaille de l’automne ! Et c’est justement ce que propose Marie Claire dans sa nouvelle box beauté.

Le magazine féminin a sélectionné pour l’occasion 7 produits full size pour obtenir une belle peau.

La Box Rituel Eclat est disponible en édition limitée et sans engagement.

D’une valeur totale de plus de 245 €, elle est proposée au prix de 44,90 € seulement chez My Beauty Factory.

Découvrons ensemble son contenu :

le gommage granité exfoliant au caviar Matis Paris

Ce gommage allie le caviar naturellement riche en oméga-3, protéines, minéraux et vitamines, à la poudre de lave de volcan, doublée d’une enzyme.

Format pot de 50 ml

Gélules enrichies en ferments lactiques, acide hyaluronique, calcium, vitamine C et zinc.

Format pot pour cure d’un mois

Des microperles d’huile d’olive vierge et huile d’argan dans un gel aqueux à l’extrait de feuilles d’olivier antioxydant.

Format flacon de 30 ml

Une lotion enrichie de prébiotiques pour une peau démaquillée et nettoyée en douceur.

Format flacon de 200 ml

Ce soin enrichi en huile de jojoba et huile de bourrache nourrit les lèvres.

Format stick de 4 g

Ce soin naturel allie les micro-granules de silice organique de bambou exfoliantes et la poudre de charbon activé détoxifiante.

Format pain de 122 g

Ce masque en tissu est imbibé d’actifs qui pénètrent en profondeur pour booster l’hydratation de la peau.

Lot de 3 masques

La Box Rituel Eclat Marie Claire est en vente en édition limitée sur My Beauty Factory au prix de 44,90 €.

