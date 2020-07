15 trousses beauté parfaites pour les vacances d’été

Les vacances approchent. Il est bientôt temps de faire sa valise et de préparer sa trousse de toilette. Mais quels produits j’emmène avec moi ? Voici 15 trousses beauté parfaites pour les vacances d’été !

Les trousses beauté format voyage à emmener partout cet été

Vous n’avez jamais assez de place dans votre valise pour tous vos produits de beauté ? Voici quelques trousses de mini produits qui se glisseront sans problème dans votre bagage ! Ces soins au format voyage pourront aussi prendre l’avion en cabine.

Le kit essentiels bain Monoï Sephora

Une trousse aux décors exotiques contenant :

un lait corps hydratant à l’extrait de fleur de tiaré 50 ml

un bain douche moussant à l’extrait de fleur de tiaré 50 ml

une fleur de douche

9,99 € chez Sephora

Je la veux !

La trousse Aqua Surf Trip Belif

Une trousse de voyage au décor plage en édition limitée contenant :

un masque de nuit Aqua bomb sleeping mask 10 ml

une crème contour des yeux Moisturizing eye bomb 5 ml

un gel-crème ultra-hydratant The true cream Aqua bomb 10 ml

une lotion tonique Aqua bomb hydrating toner 20 ml

un gel nettoyant Aqua bomb jelly cleanser 30 ml

19,90 chez Sephora

19,90 chez Sephora

Le trio hygiène bio Fleurance Nature

3 indispensables parmi les bestsellers Fleurance Nature :

le shampoing doux à l’hamamélis et aux protéines de blé 50 ml

l’eau micellaire démaquillante à la Rose 50 ml

le gel douche L’Eau des Délices agrumes et fleurs blanches 50 ml

5,85 € (au lieu de 6,90 €) chez Fleurance Nature

Je les veux !

La trousse Nuxe Mes essentiels voyage

Un trousse couleur corail contenant :

une eau micellaire apaisante Very Rose 35 ml

un gel lavant surgras visage et corps Rêve de Miel 30 ml

une Huile Prodigieuse florale multi fonctions 10 ml

une Crème Fraîche de Beauté hydratante 48h 15 ml

une crème mains et ongles Rêve de Miel 15 ml

13,90 € chez Sephora

Je la veux !

La trousse Bum Bum Jet Set Sol de Janeiro

Une trousse de voyage contenant :

une brume parfumée pour le corps Brazilian Crush 30 ml

une crème pour le corps Brazilian Bum Bum Cream à l’extrait de guarana 50 ml

une crème de douche hydratante Brazilian 4Play 90 ml

22 € chez Sephora

22 € chez Sephora

Les trousses de voyage spécifiques cheveux

Entre les bains de soleil, le chlore de la piscine, le sel de la mer… nos cheveux s’abîment. Alors on pense à prendre soin d’eux avec des routines capillaires spéciales vacances d’été.

La trousse Not So Basics Amika

Une trousse rose flashy contenant :

un spray texture et volume mat Un.done 36 ml

un shampooing sec Perk Up 44 ml

un primer démêlant The Wizard 30 ml

un masque nourrissant Soulfood 60 ml

32 € chez Sephora

32 € chez Sephora

La trousse Trio Nutritive Kerastase

Une trousse zippée contenant :

un shampooing nutrition d’exception Bain Satin 80 ml

un soin nutritif Masque Intense 75 ml

un lait nutritif lustrant Nectar Thermique 50 ml

32 € chez Sephora

32 € chez Sephora

Les trousses beauté spécial soleil d’été

Plage, baignade, bronzette, randonnée… vous allez prendre le soleil cet été ! Voici quelques trousses d’indispensables pour des vacances ensoleillées. Soins solaires, après-soleil, lait hydratant… je sens d’ici les senteurs exotiques de monoï et de noix de coco !

Le coffret essentiels soleil Lovea

Une boîte cadeau contenant :

un gommage corps douceur bio à l’huile de coco 150 ml

une brume sèche Invisible SPF 50 haute protection 200 ml

un lait hydratant après-soleil au monoï de Tahiti 200 ml

24,90 € chez Lovea

24,90 € chez Lovea

La trousse Summer Vibes Shiseido

Une trousse à message Summer Vibes Only contenant :

un stick protecteur UV transparent SPF 50 15 g

un lait solaire visage et corps SPF 50 50 ml

39,90 € chez Sephora

Je la veux !

Le kit auto-bronzant St Tropez

Une pochette contenant :

une aqua-mousse de bronzage corps Self Tan Purity 50 ml

une aqua-brume de bronzage visage Self Tan Purity 14 ml

un gant applicateur velours

25 € chez Sephora

25 € chez Sephora

La trousse Nuxe Sun

Une trousse aux décors cocotiers contenant :

une crème fondante SPF 50 haute protection 30 ml

un shampooing douche après-soleil 50 ml

un lait fraîcheur après-soleil 50 ml

une eau délicieuse parfumante aux notes d’orange douce 30 ml

24,99 € chez Marionnaud

Je la veux !

La composition parfumée Monoï de Tahiti Yves Rocher

Une trousse fleurie contenant :

une eau de toilette Vague d’Eté 100 ml

un shampooing-douche douceur Monoï 400 ml

un gommage en huile corps Monoï 150 ml

une mini huile nacrée hydratante Monoï 50 ml

35,30 € (au lieu de 70,60 €) chez Yves Rocher

Je la veux !

Les trousses d’essentiels beauté

Envie d’emporter toute la salle de bain avec vous en voyage ? Optez pour ces trousses d’essentiels ! Tous les indispensables sont réunis, prêts à partir.

La trousse Fresh x Girls in Paris

Une jolie trousse fleurie contenant :

un nettoyant visage Soy Face Cleanser 50 ml

une crème gel hydratante à l’eau de rose Rose Deep Hydratation Face Cream 15 ml

un baume à lèvres Sugar Rosé Tinted Lip Treatment Sunscreen SPF 15 4,3 g

un chouchou à fleurs l’accessoire coiffure tendance de l’été

49 € en exclu chez Sephora

Je la veux !

La trousse soin corps Verveine L’Occitane

Une trousse au décor floral en édition limitée contenant :

un gel douche Verveine 50 ml

un lait corps Verveine 30 ml

un shampooing Fraîcheur Purifiante à l’extrait de menthe poivrée 75 ml

une crème mains Verveine 10 ml

20 € chez L’Occitane

Je la veux !

La composition Evasion Yves Rocher

Un tote bag en coton au décor végétal contenant :

un shampooing douche des lagons Monoï 200 ml

une crème mains hydratante Pur Arnica 75 ml

un baume à lèvres vanille Les Plaisirs Nature 4.8 g

un masque éclat visage à l’argousier 30 ml

un démaquillant express yeux Pur Bleuet 100 ml

un vernis à ongles Go Green Rose Azalée 5 ml

17,75 € (au lieu de 35,50 €) chez Yves Rocher

Je le veux !

