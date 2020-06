Fresh x Girls in Paris : la trousse beauté de l’été

Fresh et Girls in Paris s’associent pour lancer une collab’ toute estivale. Premier article de cette capsule : une trousse beauté Fresh x Girls pleine de surprises pour l’été !

Fresh x Girls in Paris

Fresh, c’est la marque de cosmétiques naturels et sensoriels from Boston. Elle crée des lignes complètes de soins du visage, du corps et des parfums aux textures et senteurs qui éveillent les sens.

Girls in Paris, c’est la marque de lingerie féminine et swimwear ultra-glamour.

Quand Fresh rencontre Girls in Paris, ça donne une mini collection de must have pour l’été !

La trousse Fresh x Girls

Première pépite de la collection : une trousse beauté très summer à shopper en exclu web chez Sephora !



Au menu :

le Soy Face Cleanser (50 ml) d’une valeur de 15 €

un nettoyant visage doux aux protéines de soja qui éliminent les impuretés et le maquillage en préservant l’hydratation de la peau

une crème gel à l’eau de rose et aux acides hyaluroniques qui assure une hydratation intense pour une peau aussi douce qu’un pétale

un baume à lèvres teinté à la fois gourmand, lissant, hydratant et protecteur

l’accessoire tendance indispensable des vos coiffures de l’été

la jolie trousse beauté à emporter partout

La trousse beauté Fresh x Girls in Paris est en vente en exclusivité chez Sephora au prix de 49 €.

A suivre : le maillot de bain Fresh x Girls

Deuxième pépite de cette collab’ : le maillot de bain Maliblue.

Un maillot une pièce d’un bleu so fresh, aux lignes sexy. Il affiche un décolleté V plongeant, un dos nu joliment traversé de fines bretelles croisées reprenant l’imprimé fleuri, une coupe qui allonge les jambes et la signature Fresh Girls dans le bas du dos.

Autre must have de l’été, ce maillot de bain sera disponible début juillet.

