Ventes privées Yves Rocher : jusqu’à -70%

Avis aux adeptes de l’enseigne de cosmétique végétale : Yves Rocher lance ses ventes privées ! Cette offre affiche des réductions jusqu’à -70%.

Les ventes privées Yves Rocher

La boutique en ligne Yves Rocher multiplie les offres et les fidèles clients vont pouvoir faire toujours plus de bonnes affaires.

Ces ventes privées pré-soldes d’hiver réunissent une belle sélection de plus d’une centaine de produits cosmétiques, soins du visage et du corps, soins capillaires, maquillage et parfums, ainsi que les éditions limitées à petits prix. Les réductions peuvent atteindre ici jusqu’à -70%.

Les ventes privées sont ouvertes dès aujourd’hui et jusqu’au 9 janvier 2024.

Vos avantages livraison : les frais d’envoi de votre commande à domicile sont offerts dès 20 € d’achat.

Comment accéder aux ventes privées Yves Rocher ?

Rendez-vous sur l’e-shop à la rubrique ventes privées et faites votre shopping beauté parmi les références portant la mention « ventes privées ».

Si vous avez déjà un compte sur le site, identifiez-vous afin de pouvoir bénéficier en plus de vos avantages fidélité.

Qu’est-ce que je m’offre chez Yves Rocher ?

On profite des ventes privées pour faire le plein de nos produits préférés mais aussi découvrir les éditions limitées.

En ce moment, on peut s’offrir à prix doux la collection de Noël 2023, comme les produits senteurs litchi givré et infusion d’épices, ou les beaux coffrets cadeaux.

C’est le plan parfait pour se faire plaisir, mais aussi pour faire son shopping de cadeaux beauté pour des anniversaires et événements à venir.

