Yves Rocher vient de lancer sa collection de Noël 2023 ! Ses soins aux parfums envoûtants et de beaux coffrets cadeaux sont disponibles en édition limitée.

Les senteurs de Noël 2023 Yves Rocher

On l’attend chaque automne avec impatience : la collection de Noël Yves Rocher et ses merveilleuses senteurs ! Cette année encore, l’enseigne beauté nous surprend avec ses éditions limitées : Litchi givré et Infusion d’épices. Ces produits sont présentés dans les iconiques flacons verts, tubes et coffrets aux décors végétaux.

Litchi givré : une senteur douce aux notes fraiches et fruitées.

Infusion d’épices : une senteur chaude aux notes gourmandes et réconfortantes.

La collection de Noël 2023 Yves Rocher

Les soins aux senteurs de Noël

Ces soins aux notes pétillantes sont déclinés en bain douche, gommage en gel pour le corps, gel lavant et crème pour les mains, brume corps et cheveux, baume à lèvres et bougie parfumée.

Les coffrets de Noël

Vous souhaitez offrir ces soins parfumés à Noël ? Quelle délicieuse idée !

Yves Rocher à prévu le coup et a préparé de beaux coffrets présentés dans de jolies boîtes cadeaux, prêts à offrir !

Il y en a de toutes les tailles, pour tous les budgets, de 4,99 € pour un duo, à la maxi composition réunissant les produits de la gamme à 36,99 €.

