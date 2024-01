Vente privée Stefanel : maille et mode italienne

Envie de style et de douceur ? Rendez-vous sur cette vente privée Stefanel pour shopper de belles pièces en maille à prix légers !

Stefanel

C’est en 1959 que Carlo Stefanel a lancé sa marque éponyme en Vénétie.

La griffe italienne, alors spécialisée dans la maille, habille les femmes de pièces élégantes et de qualité. Ses collections se sont étendues et Stefanel propose maintenant un vestiaire complet, mode et accessoires, exclusivement féminin.

Le style Stefanel est intemporel, casual et moderne.

Son slogan : « wear now, love forever »

Après être passée aux mains de 3 générations, l’entreprise familiale appartient maintenant au groupe OVS, première marque italienne d’habillement.

La vente privée Stefanel

La marque italienne propose sa collection de prêt-à-porter en vente privée. On retrouve chez BazarChic ses pièces intemporelles, ses classiques revisités et ses looks décontractés mais toujours élégants.

En rayon, pleins de pulls unis, en color-block, à motifs d’hiver, à torsades, des gilets et cardigans, des robes et jupes, des blouses et chemises, quelques T-shirts, des pantalons et jeans au tombé parfait, des leggings et joggings en mode casual, des vestes, manteaux et doudounes, affichent tous de belles réductions.

La sélection mode est complétée de quelques accessoires en maille : écharpes et bonnets.

Coup d’oeil à quelques belles pièces disponibles sur cette vente privée :

Le tout est proposé à prix doux avec des remises autour de 50%.

La vente privée Stefanel est ouverte chez BazarChic jusqu’au 19 janvier 2024.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour le style Stefanel ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Stefanel est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…