Vente privée Ralph Lauren : polos et underwear

Fan de la marque Polo Ralph Lauren ? Portez-la même en dessous grâce à cette vente privée Ralph Lauren underwear !

La vente privée Ralph Lauren underwear

Rendez-vous sur le site Private Sport Shop pour découvrir ses lignes de sous-vêtements exclusivement masculins à petits prix.

Optez pour le confort et l’élégance des sous-vêtements signés Ralph Lauren. La marque américaine nous propose une sélection de pièces de sa ligne underwear à prix doux en vente privée.

On y shoppe des slips et boxers à large bande élastique par lot de 3, tons noir, blanc, gris, marine, bleu, ou multicolore et des T-shirts basiques manches courtes ou longues, col rond ou col V, affichant le joueur de polo, célèbre logo de la marque.

Et avec ceci ? Quelques polos à broderie pony sur la poitrine, et pour l’été : des shorts de bain unis et colorés.

La vente privée Ralph Lauren est ouverte chez Private Sport Shop jusqu’au dimanche 26 juillet 2020.

Le code promo Private Sport Shop

Et en ce moment, Private Sport Shop nous offre la livraison dès 80 € d’achat sur le site.

Pour en profiter, il suffit de saisir le code promo FREESHIP20 dans la case prévue sur la page panier.

L’offre est valable jusqu’au 19 juillet.

