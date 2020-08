Vente privée Luxury Charms : bijoux et charms

Composez vos bijoux personnalisés haute fantaisie sur cette vente privée Luxury Charms. Profitez des réductions sur les supports et charms !



Vente privée de bijoux Luxury Charms

La bijouterie parisienne présente chez Showroomprivé un grand choix de perles, charms et breloques à assortir pour créer le bracelet parfait.

On commence par choisir un bracelet support en argent ou en cuir.

Ensuite, on le décore de beads et charms assortis. Luxury Charms en a plein en stock : des classiques en argent, des élégants plaqué or rose, des étincelants sertis de zirconiums et cristaux, à motifs design en verre de Murano, des colorés en émail, des breloques pendantes, des clips, des bloqueurs et chaînes de sécurité.

Côté style, on choisit parmi les cœurs et étoiles, chats et animaux, symboles religieux, arbres de vie, trèfles à 4 feuilles et porte-bonheur, fleurs et nature, arabesques, dreamcatchers, chaussures et sacs… 💙⭐🐱👠

Sans oublier la tendance bijoux de l’été : plage et coquillages !

Zoom sur quelques jolies créations disponibles sur cette vente privée :

Ces charms sont vendus à l’unité ou en lot assortis autour d’une couleur ou d’un thème.

Vous êtes inspirées ? Parfait, composez votre création personnalisée ! Sinon, Luxury Charms propose aussi des bracelets déjà décorés ainsi que des bijoux, colliers, bagues et boucles d’oreilles.

On s’offre de beaux bracelets à créer soi-même à prix réduits.

Toutes ces bijoux affichent des remises autour de 70%-80%.

La vente privée Luxury Charms est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 7 août 2020 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse ! vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez les bijoux Luxury Charms ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Luxury Charms est terminée ?

