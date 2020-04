Vente privée Mare di Latte : les looks tendances de l’été

Adoptez le style from Porto-Vecchio ! Mare di Latte nous propose en vente privée sa collection estivale au style chic et bohème.



La vente privée Mare di Latte

Née sous le soleil de la Corse, Mare di Latte crée des looks d’été créatifs au féminin.

Sa mode estivale aux pièces raffinées réalisées dans de belles matières défile à prix doux chez BazarChic.

On craque sur cette belle sélection de tenues de plage tendance bohème. A nous les robes légères courtes ou longues, les tops et tuniques, les blouses et chemises, les maillots de bain une et deux pièces, les pantalons détente aux coupes amples, les bermudas et shorts, les jupes à volants, les vestes, ponchos et kimonos.

J’adore le le style bohème Mare di Latte, ses pièces légères en coton et soie, ses couleurs douces, ses jolis imprimés rayés et floraux, ses petites broderies et liens à pompons.

C’est l’occasion de se shopper des looks d’été tendances pour la ville et la plage à prix doux.

La vente privée Mare di Latte est ouverte chez BazarChic jusqu’au 3 mai 2020.

