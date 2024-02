Vente privée Lingerie Le Chat : On passe en mode cocooning

L’art de vivre hygge version mode se trouve sur cette vente privée Lingerie Le Chat. Craquez pour le confort à la maison de jour comme de nuit, à prix doux.



Le Chat lingerie

Lingerie Le Chat est une marque française de mode spécialisée dans le homewear haut de gamme au féminin. Elle crée de la lingerie de nuit et des tenues d’intérieur tendance mixant confort et créativité pour le bien-être chez soi.

La vente privée Lingerie Le Chat

Le Chat nous habille pour les moments cocooning à la maison, les soirées pyjamas et les nuits douces.

Sa collection de homewear féminin se compose de pyjamas douillets, de chemises de nuit courtes ou longues, de liquettes et nuisettes, de kimonos et robes de chambre douces au toucher velours, de T-shirts et sweat-shirts, de gilets, vestes et ponchos, de pantalons d’intérieur confortables.

Et pour encore plus d’élégance et de raffinement, certaines pièces sont réalisées en soie ou décorées de dentelle légère.

Coup d’œil à quelques pièces pleines de douceur disponibles sur cette vente privée :

Toute la collection est à prix doux.

La vente privée Lingerie Le Chat est ouverte jusqu’au 25 février 2024.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la vente privée de lingerie de nuit Le Chat ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Le Chat est terminée ?

Retrouvez les collections homewear Le Chat chez Glamuse.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans homewear annoncés sur le blog !

