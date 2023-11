Vente privée Jonzac : eau thermale et cosmétiques bio

Ajoutez les bienfaits de l’eau thermale à votre routine beauté. Testez les cosmétiques Jonzac à prix doux à l’occasion de cette vente privée.

Eau Thermale Jonzac

Jonzac est une marque de dermo-cosmétiques bio du groupe Léa Nature.

Ses soins haute tolérance allient une eau thermale riche en minéraux et actifs biomimétiques, naturellement présents dans la peau.

L’eau thermale, puisée à Jonzac en Charente-Maritime, à 1 850 mètres de profondeur, possède des propriétés anti-inflammatoire, apaisante et réparatrice.

La vente privée Jonzac

Jonzac présente ses lignes de soins chez Beauté Privée. Cette vente est l’occasion de découvrir des soins purs aux multiples bienfaits pour la peau.

On y retrouve à prix doux :

– des soins du visage : eau micellaire, sérums anti-âge, soins contour des yeux, crèmes riches, mousses et gels nettoyants, brumisateurs d’eau thermale

– des soins du corps : gel douche surgras, crèmes hydratantes, laits nourrissants, crèmes mains réparatrices, déodorants haute tolérance

– des soins pour bébé : cold cream, crème pour le change, gel lavant doux corps et cheveux, liniment, lingettes nettoyantes

– des soins spécifique homme : mousse à raser fraicheur, gel énergisant, soin yeux anti-fatigue, déodorant

Ces soins sont vendus à l’unité, en duo ou en routine complète.

Ils affichent des réductions autour de 30%.

La vente privée Eau Thermale Jonzac est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 20 novembre 2023 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Beauté Privée

C’est votre toute première commande chez Beauté Privée ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les soins Jonzac ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10% de réduction avec le code promo WELCOME.

J'en profite !

Cette vente privée Jonzac est terminée ?

Retrouvez les soins Jonzac chez Nocibé.

Jetez aussi un œil aux bons plans cosmétiques annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…