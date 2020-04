Passez à l’heure de la forme avec cette vente privée de montres Fitbit

Le compagnon idéal de votre remise en forme est peut-être sur cette vente privée Fitbit ! Montres et bracelets d’activité y sont proposés à petits prix. On court chez Private Sport Shop en profiter.

La vente privée Fitbit

Fitbit propose une gamme d’appareils connectés pour nous aider à garder la forme. Montre, bracelet, tracker, cette vente privée Fitbit a le produit adapté à votre niveau d’activité, que vous soyez toujours en mouvement ou au contraire plutôt sédentaire.

Les plus sportifs d’entre nous vont pouvoir avoir un suivi complet de leur activité cardio avec l’affichage de la fréquence cardiaque, calculer la distance parcourue, évaluer le nombre de calories brûlées au cours de l’exercice.

Quant aux autres, qui ont besoin de bouger davantage, Fitbit va leur apporter la motivation, en fixant des objectifs de nombre de pas, de durée d’activité ou de calories.

Les bracelets, à garder au poignet jour et nuit, analysent aussi la qualité de sommeil, pour viser une meilleure récupération après l’effort.

Cette vente privée affiche de belles réductions sur des modèles disponibles dans plusieurs coloris pour homme et femme.

On y retrouve :

– les montres Versa,

– les bracelets Alta HR discrets et élégants.

Venez choisir votre compagnon qui vous suivra au quotidien et pendant vos entraînements !

La vente privée Fitbit est ouverte jusqu’au lundi 27 avril 2020.

Tous les articles sont vendus avec une garantie d’un an.

Private Sport Shop prévoit une expédition des commandes sous 24 heures.

Profitez de la livraison gratuite à domicile avec le code promo HOME !

L’offre est valable dès 80 € d’achat jusqu’au 26 avril.

En savoir plus sur Fitbit

Zoom sur la montre Fitbit Versa, son design, des fonctionnalités :



