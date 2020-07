Soldes d’été Etam Lingerie : 3 soutiens-gorge pour 39 €

Rendez-vous sur la boutique Etam Lingerie pour profiter des soldes d’été et de l’offre du moment : 3 soutiens-gorge pour 39 €.

Les soldes d’été Etam Lingerie

Les soldes d’été se poursuivent chez Etam avec des réductions jusqu’à -50% sur un grand choix d’articles des collections mode, lingerie, nuit, maillots de bain et sportswear.

Et en ce moment, on profite d’une offre spéciale sur le rayon lingerie :

Tous les soutiens-gorge soldés à 15 €

3 soutiens-gorges soldés pour 39 €

La promo s’applique sur tous les soutiens-gorge lingerie et sport soldés.

Pour en bénéficier, il suffit d’ajouter les 3 articles au panier, et la remise s’effectue automatiquement.

L’offre est valable jusqu’au 3 août 2020 inclus.

Quels soutiens-gorge je m’offre pendant la promo ?

On commence par se faire plaisir et on s’offre un joli soutien-gorge séduction pour se sentir belle en dessous ! On ose toutes les fantaisies, la dentelle, la couleur, les imprimés, mais sans oublier le confort.

Ensuite, pour tenir nos bonnes résolutions de rentrée, on mise sur une brassière de sport. On la choisit en fonction de son maintien et de notre activité de prédilection : yoga, training, running…

Enfin, opte pour une pièce confortable et facile à porter, comme un soutien-gorge invisible, avec ou sans armatures. Pratique au quotidien, il se fait oublier quelque soit notre look. Reste à choisir sa couleur en fonction de notre teint ou des tenues que l’on porte.

Alors, prêtes à profiter des soldes lingerie chez Etam ?

