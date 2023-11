Singles’ Day 2023 Sephora : -20% sur une sélection beauté

Sephora célèbre le Singles’ Day 2023. Profitez de 20% de réduction sur une sélection de soins et maquillage pour faire le plein de beauté à prix légers !

L’offre Singles’ Day Sephora

Le 11.11, c’est le Singles’Day, la journée festive dédiée aux célibataires ! Cette fête importée de Chine est aussi l’occasion de promotions et de bons plans shopping.

Pour l’occasion, l’e-shop Sephora lance des offres à ne pas rater ! Et c’est dans un décor étoilé et pétillant que l’on profite de réductions sur une sélection de soins du visage, soins du corps, soins des cheveux et produits de maquillage de grandes marques.

L’offre Singles’ Day est valable dès aujourd’hui et jusqu’au 11 novembre 2023 sur l’e-shop sephora.fr.

A noter : La livraison de votre commande est offerte en magasin, en point relais ou à domicile dès 60 € d’achat.

Aussi chez Sephora en ce moment :

Les calendriers de l’Avent 2023 Sephora : 3 coffrets à découvrir

Attendus avec impatience, les calendriers de l’Avent Sephora édition 2023 sont enfin disponibles ! Cette année, on découvre 3 versions pour tous les budgets et toutes les envies beauté.

L’offre Singles Day est terminée ?

Rendez-vous sur la rubrique Bon Plan de Sephora pour voir toutes les offres en cours.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans beauté annoncés sur le blog !

