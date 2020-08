Préparez une rentrée en beauté avec les Beauty Days Sephora

Posted by -

Sephora célèbre les journées de la beauté. C’est parti pour les Beauty Days avec des réductions de 25% sur une sélection d’articles et jusqu’à -50% sur des produits Sephora Collection

Les Beauty Days Sephora

Besoin de faire le plein de produits de beauté ? Rendez-vous sur le site Sephora pour profiter des Beauty Days ! ❤️

L’enseigne affiche 25% de réductions sur une sélection d’articles de grandes marques dans ses rayons cosmétiques, maquillage, parfums et coffrets cadeaux. 🎁

Quant à la ligne Sephora Collection, les prix dégringolent ! Et on peut se shopper des soins et produits de maquillage à moitié prix.

C’est la promo qui tombe à pic pour se faire plaisir et préparer une rentrée en beauté. C’est aussi l’occasion de faire des stocks de nos produits fétiches et de choisir des coffrets parfum ou soin à offrir pour les prochaines occasions, fêtes et anniversaires.

L’offre Beauty Days Sephora est en cours jusqu’au 31 août 2020.

J'en profite !

A noter : La livraison à domicile ou en point relais est offerte dès 60 € d’achat.

Les codes promo Sephora

Votre commande sur le site Sephora atteint un montant minimum de 60 € ? Super ! Vous allez pouvoir profiter de petits cadeaux ajoutés à votre commande.

Vous pouvez choisir de recevoir la Sephora Box Surprise et ses 4 mini produits. Pour cela, utilisez le code promo ETESURPRISE.

Vous pouvez également opter pour la Box Make-up et ses 5 mini produits de maquillage en utilisant le code promo MAKEUPLOVER.

Le coffret choisi sera alors ajouté à votre commande dans la limite des stocks disponibles.

Aussi en ce moment chez Sephora : L’offre parfum Sephora

Le flacon de 100 ml est au prix du 50 ml. Cette offre est valable sur une sélection de parfums jusqu’au 26 août 2020.

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr