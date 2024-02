Saint Valentin Pandora : 2 bijoux achetés, le 3ème offert

Madame est fan de Pandora ? Ne cherchez pas plus loin son cadeau de Saint Valentin ! Entre les créations super love, la collection Disney, les charms fantaisie pour tous les styles, le cadeau parfait est chez Pandora. En plus en ce moment, c’est 3 bijoux pour le prix de 2, alors on ne va pas se priver !

L’offre de Saint Valentin Pandora

La fête des amoureux approche et vous souhaitez offrir un bijou chic et fantaisie.

Rendez-vous chez Pandora pour profiter de la promotion spéciale Saint Valentin : 2 bijoux achetés, le 3ème offert et composez une création personnalisée unique qui lui ressemble.

L’offre est valable sur une immense sélection de bijoux : des bracelets et charms bien sûr mais aussi des bagues, des colliers et pendentifs.

Vous trouverez forcément son bonheur parmi les classiques de Saint Valentin à petits cœurs, la collection Disney x Pandora, et plein d’autres créations élégantes et fantaisie.

La remise s’applique automatiquement au panier dès l’ajout de trois bijoux parmi la sélection.

Le bijou offert sera le moins cher des trois.

L’offre Saint Valentin Pandora est valable jusqu’au 14 février 2024.

La sélection Saint Valentin Pandora

Célébrez l’amour avec des cœurs

Commencez par choisir un bracelet jonc, maille serpent ou chaîne à maillons et customisez-le ! Ajoutez les charms cœurs de votre choix. ❤️ Il y en a tout plein, des plus sobres aux plus bling-bling. Créez ainsi un joli bijou personnalisé avec ces cœurs dorés, argentés, strassés, colorés, prêts à mixer.

Voir la sélection Saint Valentin Pandora

Dites-le avec des charms !

Ajoutez à votre bracelet des charms à message ou quelques lettres parmi les charms alphabet. Choisissez vos initiales ou composez un petit mot d’amour. Soyez créatif !

Voir les charms lettres

Un grand jour s’annonce

Vous aimeriez lui passer la bague au doigt ? 💍 Optez pour une bague de fiançailles Pandora, il y en a tout un rayon !

Vous vivez un vrai conte de fée, allez donc jeter un coup d’œil à la bague couronne diadème de princesse, une vraie merveille.

Voir toutes les bagues Pandora

Bon shopping et bonne Saint Valentin aux amoureux !

