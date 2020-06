Petite Mendigote x Sajes : la jolie collab’ bijoux

Petite Mendigote propose depuis quelques jours sur son e-shop de bien jolis bijoux ! Cette petite collection de 13 pièces est le résultat de sa collaboration avec la bijouterie Sajes. On la découvre ensemble !

Les bijoux Petite Mendigote x Sajes

Sandra Jerome, créatrice de Sajes crée des bijoux délicats plaqués or fin 24 carats. Ses créations sont entièrement réalisées à la main dans son atelier parisien.

Colliers, bracelets et boucles d’oreilles, sont ornés de perles de nacre et de pierres naturelles aux couleurs douces.

Coup d’œil à cette collection légère et poétique que l’on va aimer porter cet été !

Le collier Frederique

Ce collier est composé d’une chaîne avec un pendentif anneau serti de nacre. Il existe en version ovale ou ronde.

Le collier Frederique, 65 €

Je le veux !

Les bijoux Marguerite

A porter seuls ou en parure, le collier et les boucles d’oreilles clous apportent une touche chic et florale à vos looks.





Le collier Marguerite, 65 €

Les boucles d’oreilles Marguerite, 75 €

Je les veux !

Victoire et Olympe

Chaîne dorée à maillons fantaisie et perle de nacre légère pour ces deux pièces à assortir !

Le bracelet Victoire, 55 €

Le collier Olympe, 65 €

Je les veux !

Olympe et Gary

Revoici le collier Olympe cette fois décoré d’une jolie pierre semi-précieuse aventurine bleutée, tout comme le bracelet Gary.

Le collier Olympe, 65 €

Le bracelet Gary, 45 €

Je les veux !

Amour, Agate et Charlie

Preuve d’amour, idées cadeaux et fantaisie sont au rendez-vous avec ces 3 jolis bijoux…

Le collier Amour, 70 €

Les créoles Charlie, 60 €

Le collier Agathe, 65 €

Je les veux !

Les bracelets Paula et Pierrot

Voici deux bracelets à maillons fantaisie qui vont faire pétiller toutes les tenues !

Le bracelet Paula, 60 €

Le bracelet Pierrot, 60 €

Je les veux !

Ces bijoux fins s’accordent à toutes les tenues. Ils peuvent se porter seuls mais aussi accumulés.

Retrouvez toute la collection Petite Mendigote x Sajes sur la boutique en ligne.

La collection de bijoux Petite Mendigote x Sajes n’est plus disponible ?

Jetez un œil aux bons plans bijoux annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter !



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr