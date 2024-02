Offre Sephora The Future is Yours : -50% dès 2 produits achetés

Avis aux adeptes de la marque Sephora : Profitez de 50% de réduction dès 2 produits de beauté achetés parmi la gamme The Future is Yours.

L’offre Sephora The Future is Yours

Sephora, on l’aime pour son grand choix de produits de beauté mais aussi pour ses produits en marque propre.

En effet, les gammes Sephora Collection offrent toujours une belle qualité à prix léger.

Retour sur la gamme The Future is Yours, lancée pour les fêtes 2023. Elle se compose de produits relookés version graphique et de coffrets à habillage damier.

On y retrouve tous les essentiels Sephora Collection : des kits de soins, des produits bain et spa, du maquillage et des trousses soin et accessoires.

A saisir lors de ce grand déstockage beauté : des soins visage, des masques visage, mains et pieds, des coffrets bain Cherry Blossom ou Coconut, des palettes de fards à paupières, des rouges à lèvres veloutés, des vernis à ongles Color Hit…

Alors, si vous êtes fans de la marque, c’est le moment de se faire plaisir sur l’e-shop beauté !

Bénéficiez de 50% de remise dès 2 produits achetés parmi la sélection.

L’offre Sephora The Future is Yours est en cours dès aujourd’hui et jusqu’au 18 mars 2024.

