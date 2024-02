Offre Mes-Bijoux.fr : jusqu’à -30% sur les bijoux et montres

L’e-shop Mes-Bijoux lance son offre « Bons Plans ». Jusqu’à 30% de réduction sur des bagues, bracelets, colliers, boucles d’oreilles et montres !

Les Bons Plans Mes Bijoux

Envie de jolis bijoux à prix doux ? Direction la bijouterie en ligne Mes-Bijoux.fr pour profiter des bons plans du moment !

Bénéficiez de remises jusqu’à 30% sur une sélection de créations pour tous les styles et tous les budgets. On craque pour des bijoux précieux ou fantaisie, en or jaune ou blanc, argent 925, acier ou laiton doré, ornés de pierres naturelles, de diamants, de décors émail, de perles de culture à choisir parmi :

des bagues classiques, empierrées, multi-anneaux

des bracelets chaines, joncs, manchettes, cordons

des colliers, chaines et pendentifs, multi-rangs

des boucles d’oreilles puces, pendantes et créoles

des montres à bracelet métal, cuir ou silicone, classiques ou connectées

Coup d’œil à quelques bijoux disponibles à prix doux :

L’offre bons plans Mes Bijoux est en cours jusqu’au 9 mars 2024.

Vos avantages livraison : les frais d’envoi de votre commande sont offerts dès 50 € d’achat.

L’offre Mes-Bijoux est terminée ?

