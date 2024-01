Les looks fleuris de la nouvelle collection Cyrillus Liberty 2024

Douceur et élégance sont au rendez-vous avec cette jolie collection Cyrillus 2024 réalisée en tissu à motifs floraux signés Liberty.

Le tissu Liberty

Cyrillus est une habituée des capsules mode « made with Liberty Fabric ». Et ça tombe bien car on adore ses jolies pièces pour la qualité du tissu, la délicatesse des imprimés et la petite touche rétro.

Cette saison, la marque de prêt-à-porter récidive et propose des looks frais et fleuris qui annoncent déjà le printemps.

La star de la collection, c’est Alicia Chintz, un motif botanique d’inspiration persane composé de fleurs mixtes retombantes et de tiges tourbillonnantes peint à l’origine à la main pour Liberty en 1908.

Cet imprimé raffiné s’affiche parmi d’autres créations florales sur des pièces romantiques.

La collection Cyrillus Liberty 2024

La nouvelle collection Cyrillus Liberty se compose de chemises, blouses, robes, jupes, sweats, linge et accessoires en version all over ou en petites touches sur un détail, un col ou un lettrage.

Coup d’œil à quelques pièces pour femme à s’offrir dès maintenant sur l’e-shop cyrillus.fr.

La blouse manches 3/4 en tissu Liberty Alicia Chintz, 89,90 €

La chemise manches courtes à col volanté en tissu Liberty Florence May, 79,90 €

La robe courte en tissu Liberty Florence May, 139 €

La jupe longue en tissu Liberty Shasta, 129 €

Cette jolie collection est aussi riche et pièces pour les plus jeunes, enfants et bébés.

Avis aux adeptes des looks matchy matchy, il est possible de composer des tenues assorties mère fille !

La blouse manches courtes en tissu Liberty Shasta, 54,90 €

Le sweat en coton bio à message RÊVE brodé de tissu Liberty, 34,90 €

La robe sans manches à col rond froncé en tissu Liberty, 69,90 €

La salopette bébé en tissu Liberty Clare Rich, 49,90 €

Et pour compléter les looks fleuris, voici quelques accessoires super mignons :

La pochette zippée et brodée en tissu Liberty, 9,90 €

La casquette vert clair à initiale C brodée en tissu Liberty, 24,90 €

La bourse à bandoulière en tissu Liberty, 24,90 €

Le lot de 3 chouchous en tissu Liberty, 19,90 €

Voir toute la collection Cyrillus Liberty

