Collection Cyrillus x Musée de la Toile de Jouy mode et maison

Cyrillus dévoile une nouvelle capsule mode et maison aux beaux imprimés, en collaboration avec le Musée de la Toile de Jouy.

Nouvelle capsule Cyrillus x Musée de la Toile de Jouy

On le sait, Cyrillus est une habituée des looks fleuris. Quelle que soit la saison, la marque offre de nombreuses pièces aux imprimés floraux.

Après une capsule à motifs Liberty toute romantique, Cyrillus récidive et propose une nouvelle collection d’exception réalisée en collaboration avec le Musée de la Toile de Jouy.

Les dessins botaniques des toiles perses signés de la Manufacture Oberkampf de Jouy-en-Josas s’affichent sur une sélection de pièces de mode et accessoires pour femme et fille, mais aussi sur quelques créations pour la maison. En tout, 13 pépites pleines d’originalité à s’offrir sur l’e-shop cyrillus.fr !

Les looks Cyrillus x Musée de la Toile de Jouy

Coup d’œil aux looks printaniers arborant les deux imprimés végétaux exclusifs de la collection :

La veste en boutis 100% coton, coupe droite, ceinture à nouer pour marquer la taille, 129 €

Le pull doux en maille jersey 100% coton écru à larges imprimés floraux, 79,90 €

La robe chemise longueur midi à manches 3/4 bouffantes et ceinture à nouer, 129 €

Le foulard carré en coton bio écru imprimé, 39,90 €

La blouse femme en voile de coton écru à motif floral, fronces sur le col devant et dos, base arrondie, 79,90 €

La blouse fille, col et plastron à froufrou, disponible du 3 au 16 ans, à partir de 44,90 €

La robe fille en coton écru, col rond et manches courtes bordée de galon festonné contrastant, à partir de 49,90 €

Le foulard carré en coton bio à motifs délicats pour une allure chic, 29,90 €

Le sac cabas matelassé fermé par bouton pression, 49,90 €

La trousse de toilette matelassée zippée, 32,90 €

Le dessus de lit boutis disponible en 2 tailles, à partir de 115 €

La housse de coussin en coton format carré ou rectangle, 19,90 €

Voir la collection Cyrillus Musée de la Toile de Jouy

