Nouveautés ensoleillées Cyrillus : -20% sur les robes, jupes et chaussures

La boutique Cyrillus est passée en mode été. Les tenues sont allégées tout comme les prix. Craquez pour ces nouveautés ensoleillées à prix doux !

L’offre Nouveautés ensoleillées Cyrillus

Préparez vos dressings d’été avec cette offre Cyrillus !

En ce moment, on profite de 20% de réduction sur une belle sélection d’articles de la collection printemps été 2020.

La remise s’applique sur les robes et jupes pour femme et fille, ainsi que sur les chaussures pour toute la famille.

Nul besoin de code promo ici, la remise s’effectue automatiquement.

La promo est en cours à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16 juin 2020.

Qu’est-ce que je m’offre à -20% ?

Si vous aviez repéré de jolies petites robes Cyrillus, c’est le moment de craquer !

Notez que la Cyrillus Limited Collection et ses robes à composer affichent aussi la remise de 20% ! Reste à choisir la coupe parmi Ava, Judith et Charlie, et le tissu parmi les jolis coloris et imprimés à fleurs.

Voici quelques autres looks d’été, robes, jupes et chaussures d’inspiration bohème, en ce moment à prix doux chez Cyrillus :

La jupe courte couleur bois de rose, 55,92 € (au lieu de 69,90)

Les sandales à talons en cuir tressé, 79,92 € (au lieu de 99,90 €)

La robe mi-longue à rayures colorées, 72,92 € (au lieu de 99,90 €)

Les mules plates en cuir camel effet noué, 63,92 € (au lieu de 79,90 €)

La robe chemise en denim léger bleu stone, 87,20 € (au lieu de 109,00 €)

Les sandales plates en cuir à brides torsadées, 63,92 € (79,90 €)

La jupe longue taille élastiquée imprimé exotique Greenhouse de Pablo Piatti, 71,92 € (au lieu de 89,90 €)

Les sandales plates en cuir à larges brides croisées, 63,92 € (au lieu de 79,90 €)

