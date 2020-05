Cyrillus Limited Collection : Créez votre robe en quelques clics

Nouveau chez Cyrillus : Créez votre robe Limited Collection. Choisissez parmi 3 coupes, 4 tissus et 7 tailles. Composez votre modèle en quelques clics !

Cyrillus Limited Collection : le concept

Voici une belle idée pour imaginer la mode de demain.

Une création sur mesure : on choisit son modèle parmi une sélection de coupes, on choisit son tissu préféré et on indique sa taille.

Une confection à la demande : une fois la commande passée, la production est lancée.

Les avantages ? Cyrillus nous en parle :

« Chaque semaine, nous fabriquons pièce par pièce, en fonction de ce que vous achetez. Pour cette production limitée, nous faisons appel à des techniques uniques plus performantes et raisonnées. Chaque robe est découpée pièce par pièce, ce qui permet d’éviter la surproduction, les surstocks et le gaspillage. Cette découpe laser placée est réalisée par un atelier parisien, la robe est ensuite confectionnée en Europe. »

Cyrillus Limited Collection : la robe

Cyrillus nous propose ici :

3 coupes : Ava, Judith et Charlie

4 tissus : corail, bocage (bleu à imprimé petites fleurs multicolores), gazon, wallpaper flower (vert motifs fleurs)

7 tailles : du 34 au 46

Ava : une petite robe droite et fluide, plutôt casual. Décolletée et ceinturée, elle est légère, confortable et facile à porter au quotidien.

Son prix : 79,90 €.

Je la veux !

Judith : une robe chemise ultra féminine. Sa longueur, son col rond, ses manches courtes à revers et sa taille froncée lui donne un petit air délicieusement rétro.

Son prix 89,90 €.

Je la veux !

Charlie : la robe longue résolument bohème, simplement magnifique. Avec elle, on marche à plat, à la ville comme à la plage.

Son prix : 119,00 €

Je la veux !

Le code promo Cyrillus

En ce moment, pour l’achat de 2 articles parmi les collections printemps été 2020 au mode ou maison, bénéficiez de 20% de réduction avec le code promo 1217.

L’offre est valable dès aujourd’hui et jusqu’au 2 juin 2020.

A noter : la livraison est offerte à domicile dès 69 € d’achat.

J'en profite !

Alors quelle robe allez vous créer ?

Moi j’ai un coup de cœur pour l’imprimé « bocage »…

Et je le verrai bien affiché sur la robe Ava ! 😍

