Emerald Jungle : la nouvelle collection bijoux by MOA

Cet été, MOA nous met au vert. La nouvelle tendance bijoux c’est Emerald Jungle ! De jolies pièces estivales à shopper à prix légers.

La tendance Emerald Jungle by MOA

MOA s’est inspirée des paysages d’été, de bords de mer boisés où se mêlent eaux turquoise, fonds marins et végétation, pour créer sa nouvelle collection.

Emerald Jungle, c’est un mix de pierres fantaisie aux nuances bleu-vert profondes et de métal doré.

La collection bijoux Emerald Jungle

Plongez dans cette collections aux teintes émeraude et marine !

Zoom sur quelques jolis bijoux esprit Emerald jungle

Pompons et légèreté pour ces deux colliers fantaisie :

le collier court à strass, plumes et pompons, 10,99 €

le collier long multi-rangs de fines perles et pompons, 12,99 €

Pierres oversize et pastilles dorées pour ces paires de boucles d’oreilles pendantes :

les boucles d’oreilles en résine, 7,99 €

les boucles d’oreilles anneaux doubles, 7,99 €

Design solaire pour ces bijoux rayonnants autour d’une pierre facettée, à assortir :

le collier long double ronds, 9,99 €

la bague réglable en métal ajouré, 5,99 €

La tendance Emerald Jungle se porte aussi en petites touches avec ces créoles dorées :

les boucles d’oreilles doubles anneaux, 6,99 €

Les créoles décorées de fils, 7,99 €

Les ventes privilèges MOA

En ce moment, profitez de réductions pendant les ventes privilèges :

pour un article acheté, le 2ème est à -50%.

L’offre est valable sur tout le site hors collection MOA x Caroline Receveur.

