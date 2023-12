Craquez pour la collab’ bijou L’Occitane x Bôneur Paris ! Et recevez un joli collier et une crème mains en cadeau dès 39 € d’achat.

Bôneur Paris

Issue d’une famille d’artisans bijoutiers, Maud Bismuth a créé Bôneur.

Installée à Montmartre, la jeune marque dessine des collections de bijoux fins et élégants.

Ses créations sont réalisées en or recyclé et pierres naturelles.

L’Occitane x Bôneur Paris

A l’approche des fêtes, L’Occitane nous fait un beau cadeau avec une jolie collab’ bijou et soin.

Dans son écrin, un collier fin composé d’une chaîne avec un petit pendentif losange en métal plaqué or martelé.

Je découvre

Le collier Bôneur est accompagné d’un best seller L’Occitane : la crème mains karité.

Ce soin riche en beurre de karité bio nourrit, apaise et aide à protéger la peau des mains contre les agressions extérieures. Son format pratique permet de le glisser dans la poche ou dans son sac et de l’emporter partout.

Comment recevoir mon cadeau ?

Direction l’e-shop L’Occitane ! Faites votre shopping beauté parmi les soins qui sentent bon la Provence. Renouvelez vos produits fétiches et craquez pour les coffrets à offrir pour Noël.

Vous avez atteint 39 € d’achat ? Rendez-vous sur la page panier pour saisir le code promo BONEUR23 dans la case prévue.

Recevez votre duo cadeau avec votre commande.

J'en profite !

J’aime ça : J’aime chargement…