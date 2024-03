Les Jours Extraordinaires Pandora : -20% dès 69 € d’achat

Cette nouvelle offre bijoux va ravir les fans de la marque ! Pandora célèbre les Jours Extraordinaires avec de belles réductions !

L’offre Jours Extraordinaires Pandora

Si vous attendiez des promos Pandora pour acheter des bijoux et charms repérés en boutique, c’est le moment de craquer !

Pandora lance ses Jours Extraordinaires avec des réductions à la clé : -20% dès 69 € d’achat sur le site.

La remise s’applique sur l’ensemble du catalogue bijoux, hors coffrets, collections Game of Throne et perles.

L’offre Pandora est valable jusqu’au 6 mars 2024.

A noter : La livraison standard de votre commande est offerte dès 75 € d’achat.

Qu’est-ce que je m’offre pendant les Jours Extraordinaires ?

Pour un premier achat chez Pandora, optez pour les classiques de la bijouterie : un bracelet support et quelques jolis charms selon l’occasion. Vous avez une passion ? Vous trouverez les bijoux pour afficher votre amour pour la musique, les fleurs, les chaussures, le sport… Composez un bracelet personnalisé avec vos initiales ou votre signe astrologique.

Les Pandora-addicts vont pouvoir, quant à elles, compléter leurs collections de moult charms et breloques.

L’offre Pandora est terminée ?

