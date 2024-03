Les Journées Privilèges L’Occitane : -20% sur tout

Prenez soin de vous à prix doux ! Pendant les Journées Privilèges L’Occitane, profitez de 20% de réduction sur les must have de l’enseigne beauté.

L’offre Journées Privilèges L’Occitane

Avis aux adeptes de la marque provençale : En ce moment, les prix fondent avec 20% de réduction sur les produits L’Occitane. L’offre est valable sur tout le catalogue : soins du visage, soins du corps, soins capillaires, parfums, hors coffrets.

L’offre Journées Privilèges est valable sur l’e-shop loccitane.com dès aujourd’hui et jusqu’au 10 mars 2024 seulement.

J'y vais !

Comment profiter des Journées Privilèges ?

La promo est uniquement accessible aux clients disposant d’un compte sur le site L’Occitane.

Vous avez déjà un compte ? Parfait ! Connectez-vous et faites votre shopping.

Vous êtes nouveau sur L’Occitane ? Pas de souci, il suffit de créer un compte ici ! Vous pourrez ainsi accéder aux offres réservées aux membres et cumuler des points sur vos achats.

Pour bénéficier de la réduction, ajoutez vos produits au panier et notez le code promo VIP24 dans la case prévue.

J'en profite !

A noter : la livraison standard de votre commande est offerte dès 30 € d’achat.

Qu’est ce que je m’offre chez L’Occitane ?

Des soins du visage et du corps aux textures variées selon les envies : crème, lait, gel, lotion, mousse, baume, sérum, masque, brume, huile…

Je prends aussi soin de mes cheveux avec des produits capillaires.

Je choisis du sent-bon pour moi parmi les eaux de parfum et eaux de toilette, et pour la maison avec des parfums d’intérieur et bougies parfumées.

Je renouvelle mes produits fétiches et j’opte pour les formats souples éco-recharges, plus écologiques et économiques.

Les Journées Privilèges L’Occitane sont terminées ?

Retrouvez toutes les offres en cours sur la boutique L’Occitane.

