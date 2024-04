La Reboucle x Selency : la déco vintage seconde main

La Reboucle, l’offre de seconde main de la boutique La Redoute s’associe à Selency pour proposer une sélection exclusive d’articles vintage.

La Reboucle et Selency

Les adeptes du site marchand La Redoute connaissent sûrement La Reboucle, son catalogue d’articles de seconde main. C’est une des alternatives écolo et bon marché des shopping addicts ! On y achète des vêtements d’occasion de toutes marques et pour toute la famille à petits prix.

Quant à Selency, c’est le spécialiste de la brocante en ligne. Son site internet propose une sélection pointue d’articles vintage pour la maison. Mobilier, art de la table, luminaires et objets de décoration rétro et résolument tendance sont prêts à vivre une deuxième vie (voire une troisième ou quatrième !) dans votre intérieur.

Ainsi, pour compléter son offre seconde main, La Reboucle s’associe à Selency et expose sur son e-shop une belle sélection d’articles :

art de la table : vaisselle, plats, verres, tasses, carafes et pichets, seaux à glace, plateaux

des objets de déco : vide-poches, vases et soliflores, miroirs, paniers, bougeoirs

des luminaires : lampes, suspensions tulipe

du petit mobilier : tabourets et porte-revues

Coup d’œil à quelques pièces vintage présentées :

Amateurs de déco vintage, rendez-vous sur l’e-shop La Redoute à la rubrique La Reboucle x Selency pour découvrir de nombreuses pièces tendance.

C’est l’occasion d’ajoutez une touche de rétro à votre intérieur avec un vase, un miroir en rotin, des bougeoirs en laiton, une carafe à whisky, complétez un service d’assiettes à fleurs…

Voir la sélection vintage La Reboucle x Selency

