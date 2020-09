Glossybox de septembre : la box Glossy Spa

La Glossybox de septembre nous plonge dans un moment de bien-être. Objectif détente totale avec cette box Glossy Spa et ses 5 produits grand format.

La Box Glossy Spa

Oubliez les tracas de la rentrée ! La Glossybox de septembre est là avec son lot de surprises, ambiance bien-être et zéro stress.

Que contient donc cette édition Glossy Spa ? 5 produits full-size d’une valeur de 150 €, pour une rentrée zen.

Le premier sneak peek : La Crème Suprême Anti-Oxydante de Jour et de Nuit à l’Acide Hyaluronique

Glossybox a révélé le premier produit. Il s’agit d’une crème hydratante de la marque anglaise Avant, formulée à base d’ingrédients stars :

acide hyaluronique,

huile d’avocat,

vitamine C,

lécithine de soja.

Ce soin naturel et efficace Age Nutri-Revive est à appliquer en crème de jour et de nuit.

Le résultat : un peau hydratée, restaurée et éclatante.

Le second sneak peek : Le Coffee Scrub Mine.Tan

Ce sachet de gommage exfoliant naturel contient une formule nourrissante à l’huile d’amande douce et à l’huile de macadamia, et des micro grains de café.

Il est assez doux pour être utilisé pour le corps et le visage.

Le résultat : une peau douce et un teint lumineux.

Le code promo Glossybox

Cette box Glossy Spa vous fait déjà envie ? Pour la découvrir, devenez vous aussi Glossie, abonnez-vous et recevez chez vous 5 produits de beauté chaque mois !

4 formules sont disponibles : abonnement 1 mois, 3 mois, 6 mois, et jusqu’à 12 mois pour les beauty addicts !

Le prix mensuel est de 15,50 €, la livraison à domicile est offerte.

En ce moment, Glossybox nous fait profiter d’une offre de bienvenue : votre première box à 12 €, livraison gratuite. Pour cela, il suffit de saisir le code promo SEPTEMBRE dans la case prévue au moment de la commande.

