Glossybox Skincare : la nouvelle ligne de cosmétiques by Glossybox

Glossybox lance sa propre ligne de cosmétiques. Glossybox Skincare est une gamme d’essentiels pour vos routines beauté.

Glossybox lance Glossybox Skincare

Grâce aux commentaires de leurs clients et abonnés, Glossybox a crée une ligne de soins adaptés aux besoins du quotidien.

Voici donc la nouvelle marque de cosmétiques Glossybox Skincare !

Son slogan : « for you, by you ».

Ses points forts :

des produits déjà testés et approuvés par les abonnés

des ingrédients simples et sûrs, doux pour la peau

des formules vegan et cruelty-free

des packagings respectueux de l’environnement : des emballages fabriqués dans des matériaux écologiques, à partir de canne à sucre et de plastique recyclé

La gamme Glossybox Skincare

Une gamme, 10 produits faciles à utiliser et à intégrer dans vos routines beauté du quotidien.

3-in-1 moisturiser

Cette crème hydratante repulpe, prépare et protège.

Elle est adaptée aux peaux grasses à mixtes.

Ses actifs : acide hyaluronique, huile de tsubaki, algues rouges

Son prix : 25 € le tube de 50 ml

3-in-1 rich moisturiser

Cette crème hydratante repulpe, prépare et nourrit.

Elle est adaptée aux peaux normales à sèches.

Ses actifs : acide hyaluronique, huile de caméline, huile d’inca inchi

Son prix : 28 € le tube de 50 ml

Hydrating mist

Cette brume hydratante rafraîchit, tonifie et apaise la peau.

Elle est adaptée à tous les types de peau.

Ses actifs : acide hyaluronique, huile d’inca inchi, huile de babassu

Son prix : 20 € le flacon de 100 ml

Eye boost cream

Cette crème contour des yeux réduit l’apparence des cernes et atténue les poches.

Sa formule à texture ultra-légère et sans parfum est vite absorbée.

Ses actifs : extrait de fleur de sureau, extrait de plante d’euphraise, algues rouges

Son prix : 23 € le tube de 15 ml

Night serum

Ce sérum de nuit nourrit en profondeur pendant que vous dormez.

La peau est illuminée au réveil.

Ses actifs : acide glycolique, huile de myrtille, extrait de l’arbre à soie de Perse

Son prix : 28 € le tube de 50 ml

Exfoliating clay scrub

Ce gommage exfoliant à l’argile nettoie la peau en profondeur.

Ses actifs : exfoliant à base de riz, argile de Cornouailles, acides lactique et glycolique

Son prix : 23 € le tube de 100 ml

Daily micellar gel cleanser

Ce gel nettoyant micellaire nourrit, purifie et adoucit la peau en douceur

Ses actifs : micelles, huile de graines de myrtille, extrait de tige de cactus

Son prix : 15 € le tube de 100 ml

Gentle foaming cleanser

Ce nettoyant moussant doux apaise et rafraîchit.

Ses actifs : extrait de tige de cactus, extrait de feuilles de résurrection, extrait de fleur de patte de kangourou

Son prix : 15 € le flacon de 100 ml

Deep cleansing cream

Cette crème nettoyante démaquille et nettoie les pores.

Ses actifs : huile d’inca inchi, huile de babassu, huile de tsubaki

Son prix : 17 € le tube de 100 ml

A noter : les abonnées Glossybox bénéficient de 20% de remise sur les produits de la gamme Skincare.

