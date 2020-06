La collection swimwear Etam 2020

L’été est là, les grandes vacances, bientôt. Il est vraiment temps de se choisir un maillot ! Coup d’œil à la collection swimwear Etam 2020 et ses jolis modèles.

Etam nous fait vraiment plaisir cette saison ! Sa collection balnéaire reprend toutes les tendances de l’été aux travers de maillots de bain aux coupes parfaites. Les lignes sont travaillées et déclinées pour sublimer toutes les silhouettes.

Tendance French touch

Cet année, on passe nos vacances en France et on adopte le look French touch !

Le maillot de bain Chanceuse affiche les rayures de cet pièce indispensable du dressing d’été qu’est la marinière.

On aime : ses liens noués au décolleté et sur les côtés

Haut triangle 29,99 € + Bas 16,99 €

Le maillot de bain Cherry affiche haut les couleurs bleu blanc rouge.

Une coupe basique qui mise ici sur les décors rouge bisou et les Ohh lala.

Haut triangle coulissant 27,99 € + Bas 16,99 €

Basic is chic

Des coupes simples et parfaites, des coloris unis et tendances, le tout agrémenté de détails chics et discrets pour une allure élégante.

Le maillot de bain Solaire et ses boucles rectangulaires dans sa version corail.

Haut triangle 29,99 € + Bas 16,99 €

Le maillot de bain Lola est orné d’œillets et de laçages décoratifs.

Haut triangle 29,99 € + Bas 16,99 €

Tendance hippie

L’imprimé tie and dye des années 70 revient en force cet été ! Voici sa version swimwear et beachwear 2020 :

Le maillot de bain Darla affiche une coupe résolument moderne style hippie et surf.

Haut bandeau 32,99 € + Bas 16,99 €

La tunique Darla assortie complète parfaitement le look hippie

Tunique de plage 35,99 €

Tendance exotique

C’est un classique de l’été. On aime le retrouver à la plage : l’imprimé tropical avec ses paysages exotiques, ses palmiers, sa végétation colorée…

Le maillot de bain Beach invite au voyage avec son imprimé île déserte.

Brassière 29,99 € + Bas 16,99 €

Le maillot de bain Thelma nous emmène dans la jungle version aventurière sexy.

Haut one shoulder 27,99 € + Bas 19,99 €

Vous avez du mal à choisir votre maillot de bain de l’été parmi l’immense collection swimwear Etam ?

Suivez le guide morpho et choisissez la coupe parfaite en fonction de votre silhouette.

Les ventes privées Etam

En ce moment, profitez de remises jusqu’à -50% sur les collections mode, lingerie et swimwear Etam 2020.

Pour en profiter, il faut être membre du programme Etam Connect. L’inscription est gratuite.

Vous avez créé votre compte ? Parfait ! Il ne reste plus qu’à faire votre shopping et saisir le code promo VP2020 pour que les réductions s’appliquent !

