Les codes promo Spartoo de novembre : jusqu’à -20%

Envie d’adopter les tendances mode et chaussures de l’automne ? Profitez de réductions grâce aux codes promo Spartoo de novembre !

Les codes promo Spartoo de novembre

Chaque mois, la boutique en ligne de chaussures Spartoo nous fait profiter de bons plans pour s’offrir de beaux souliers à prix réduits.

Et en cette saison automnale, c’est tout à fait le genre d’offre dont on a besoin.

Puis avec cette période de froid et de grisaille, on opte pour le shopping du canapé, livré direct à la maison.

Surtout connue pour son immense choix de chaussures, Spartoo propose aussi une belle sélection de vêtements de grandes marques.

Faites des économies dès la première paire de chaussures ou fringue achetée ! Ensuite, plus le montant de commande est élevé, plus le pourcentage de réduction est intéressant.

5% de réduction sans minimum d’achat avec le code promo FIVESPARTOO

10% de réduction dès 80 € d’achat avec le code promo SPBLACKMONTH10

15% de réduction dès 100 € d’achat avec le code promo SPBLACKMONTH15

20% de réduction dès 130 € d’achat avec le code promo SPBLACKMONTH20

A noter :

Les réductions s’appliquent uniquement sur les articles vendus par Spartoo, hors produits partenaires.

Elles ne sont pas cumulables avec d’autres promotions en cours.

Tous ces codes promo Spartoo de novembre ne sont valables que jusqu’au 30 novembre 2023.

J'en profite !

Vos avantages livraison

La livraison est gratuite via Mondial Relay et Relais Colis.

Elle est offerte à domicile en Colissimo dès 80 € d’achat.

Pas de souci, les retours sont gratuits ! (voir conditions sur le site)

Qu’est-ce-que je shoppe chez Spartoo ?

L’automne s’est installé, le temps se rafraichit, la météo devient pluvieuse. On va équiper notre shoesing de saison de bottes de pluie Aigle ou Hunter.

Et pour marcher tout terrain, on opte pour de grosses boots en cuir lacées type Timberland ou Caterpillar.

J’aime ça : J’aime chargement…