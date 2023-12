La carte cadeau : idée de dernière minute pour Noël

C’est déjà Noël et il vous manque encore quelques petits cadeaux et surprises à glisser sous le sapin ? Pensez à la carte cadeau !

Les avantages de la carte cadeau

Vous êtes en retard sur vos achats de Noël, un empêchement ou un invité de dernière minute ? S’il est trop tard pour filer en ville courir les boutiques, la carte cadeau est la solution !

Facile à commander en ligne, glissez-là dans une jolie enveloppe avec un petit message d’accompagnement et le tour est joué.

De nombreuses boutiques proposent des cartes cadeaux. Vous pourrez cibler votre présent en fonction de son destinataire : mode, produits de beauté, maison et déco, jeux et jouets, articles de sport…

La personne pourra choisir ce qu’elle souhaite dans la boutique. Cela évite les erreurs de taille et les fautes de goût.

Il y a des cartes cadeau pour tous les budgets.

La carte cadeau est valable un an et peut-être utilisée en plusieurs fois.

L’e-carte cadeau, comment ça marche ?

C’est simple, même plus besoin de se rendre en boutique pour acheter une carte cadeau. Direction l’e-shop choisi puis sélectionnez le montant de la carte selon votre budget, payez en ligne et recevez-là instantanément par mail. Il n’y a plus qu’à imprimez l’e-carte et l’offrir. Notez que vous pourrez aussi l’envoyer directement par mail si votre destinataire ne peut être présent pour les fêtes.

Et si vous craignez que l’on vous accuse de manquer d’imagination, prouvez le contraire en travaillant l’emballage et le message accompagnant la carte cadeau !

Quelle carte cadeau pour Noël ?

Presque toutes les enseignes proposent des cartes cadeaux, surtout à l’occasion des fêtes ! Voici une sélection de cartes cadeau à offrir pour Noël :

La carte cadeau Sephora pour un Noël en beauté

Une carte ou une e-carte de 20 € minimum à utiliser en ligne ou en magasin.

La célèbre enseigne beauté vous permet même de choisir le visuel de l’e-carte et d’enregistrer un message vidéo accompagnant votre cadeau.

La carte cadeau Yves Rocher

Une carte ou une e-carte d’un montant minimum de 10 € à utiliser pour acheter des produits de beauté en boutique et des soins en institut.

La carte cadeau Nocibé

Une carte ou une e-carte d’une valeur de 10 € mini pour offrir de la beauté sans se tromper.

L’e-carte cadeau La Redoute

Cette carte cadeau d’un montant minimum de 10 € est valable sur l’ensemble du site laredoute.fr et en magasin AMPM et La Redoute Intérieurs.

Parfait pour équipez les dressings comme la maison !

L’e-carte cadeau Cyrillus : en mode BCBG pour les fêtes

Une carte d’un montant minimum de 10 € à envoyer à l’adresse souhaitée, accompagnée d’un petit mot.

L’e-carte cadeau Petite Mendigote : la mode sous le sapin

Une e-carte de 50 € minimum à imprimer ou à envoyer directement, pour s’offrir des pièces de mode tendance et de jolies pochettes !

La carte cadeau Undiz : fun et lingerie

Une carte cadeau dématérialisée dès 10 € pour ajouter une peu de fantaisie au quotidien !

La carte cadeau Sarenza

Une e-carte de 30 € minimum à utiliser en ligne pour se shopper de la mode, des chaussures et des accessoires stylés.

L’e-carte cadeau Vertbaudet pour les enfants

Une e-carte de 10 € minimum, de quoi faire plaisir à vos petits neveux et nièces pour Noël ! Ils pourront s’offrir des vêtements, des articles pour la chambre et surtout : des jouets !

