Calendrier de l’après 2023 Sephora Collection : The Future is yours

Et si on prolongeait ces moments de découvertes beauté après Noël ? C’est le concept du Calendrier de l’Après Sephora. Venez découvrir l’édition 2023 !

Le Calendrier de l’Après Sephora Collection 2023

Dans quelques jours vous arriverez au bout de votre calendrier de l’Avent. A Noël, vous pourrez enfin déballer vos cadeaux. Mais après ?

Ce calendrier de l’après The Future is Yours succède dignement au calendrier de l’Avent Sephora. Son coffret à motifs graphiques offre 11 surprises, soit 1 à 2 par jour du 25 au 31 décembre 2023. Quelle idée sublime !

Ses boîtes multicolores renferment des soins, produits de maquillage et accessoires pour une valeur de 67 €.

Le calendrier de l’après est en vente au prix de 34,99 €.

Le contenu du Calendrier de l’Après Sephora

Ce joli coffret The Future is Yours contient 7 cases qui nous réservent chacune 1 à 2 surprises maquillage et soins dont voici le détail :

Les soins du visage du calendrier

les masques yeux grenade défatiguant anti-cernes

le masque lèvres cerise hydratant et lissant

Les produits de maquillage du calendrier

le vernis à ongles teinte L43 It girl

le mascara volume extra-large immédiat Size Up

le crayon contour yeux 12h waterproof teinte 13 Tiramisu

le fard à joues Colorful Blush teinte 01 Shame on you

le rouge à lèvres au fini satiné Rouge is not my Name teinte 11 Excessively good

les strass visage et ongles

Les accessoires beauté du calendrier

2 limes à ongles

le taille crayon 3-en-1

un chouchou pour les cheveux

Le calendrier de l'après 2023 Sephora Collection est en vente au prix de 34,99 € chez Sephora.

