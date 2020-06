Idée cadeau Fête des Pères : la Box Evidence pour homme

Fan des coffrets beauté bio ? Offrez une routine de soins naturels dans une version toute masculine avec la Box Evidence pour homme.

La Box Evidence pour homme

Oui, les box beauté existe aussi pour Monsieur ! Box Evidence en propose une chouette, avec des produits pour homme dans un coffret au décor sobre, prêt à offrir.

Jetons un œil à son contenu :

Le masque visage Bleu de Peau

Bleu de Peau propose des essentiels beauté et une routine de soins pour homme. Le tout fabriqué en France.

Ce masque visage nettoie et redonne de l’éclat. Ses ingrédients stars : l’argile et le karité.

Conseil d’utilisation : Appliquer une à deux fois par semaine en couche épaisse sur le visage en évitant le contour des yeux. Laisser sécher 10 à 15 minutes, puis rincer.

La crème anti-âge Dandy Olala !

Ohlala! crée des soins naturels et bio, made in France. Sa gamme Dandy s’adresse aux hommes de tout âge qui ont envie de prendre soin de leur peau.

Cette crème de jour antioxydante et hydratante vient ralentir le vieillissement de la peau et tonifier le visage.

A l’extrait de framboise riche en vitamine C, le soin anti-âge stimule la synthèse du collagène et protège les cellules.

Conseil d’utilisation : A appliquer le matin, après le nettoyage et le rasage.

Le déodorant L’Herbacé de Clémence et Vivien

La jeune marque Clémence et Vivien conçoit et fabrique en France des cosmétiques clean, green et vegan.

Ce déodorant solide et naturel est conçu à base de beurre de karité, d’huile de tournesol et d’abricot et sans sels d’aluminium.

Son parfum : menthe poivrée et sauge

Conseil d’utilisation : le déodorant solide s’applique au doigt, comme une crème, sur aisselles propres.

Le savon surgras L’Emir de Clémence et Vivien

Autre produit de la marque, il a aussi sa place dans votre routine du quotidien.

Ce savon surgras est doux et nourrissant. Fabriqué à base d’huiles et beurres végétaux, de glycérine et riche en huiles essentielles, il ne sèche pas la peau.

Son parfum, cèdre de l’Atlas, est boisé, à la fois doux et masculin.

Cette Box Evidence pour homme contient donc 4 produits d’hygiène et de soins au naturel d’une valeur totale de 94 €.

Elle est disponible en édition limitée. Elle en vente au prix de 36,90 € (au lieu de 39,90 €)

La livraison est gratuite.

Je la veux !

