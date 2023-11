Box Cosmopolitan Happy 50th : le coffret beauté anniversaire

Le magazine Cosmopolitan célèbre son cinquantième anniversaire avec une box beauté Happy 50th et 8 produits iconiques à découvrir.

La box anniversaire Cosmo Happy 50th

Le magazine féminin branché mode et lifestyle vient de fêter ses 50 ans. Pour l’occasion, il a sorti une box beauté anniversaire contenant 8 produits full size.

La Box Happy 50th est disponible en édition limitée et sans engagement. D’une valeur totale de 218 €, elle est proposé à la vente au prix de 34,90 € chez My Beauty Factory.

La box Cosmopolitan Happy 50th : le contenu

Curieuse de connaître ce que renferme ce coffret anniversaire ?

Voici le détail des 8 produits sélectionné par Cosmopolitan :

Les soins du visage et des cheveux

le sérum botanique purifiant anti-imperfections Saeve

Format flacon à pipette de 30 ml

Format flacon à pipette de 30 ml le spray visage à l’aloe vera, sauge et fleur d’oranger Mario Badescu

Format flacon de 59 ml

Format flacon de 59 ml la brosse nettoyante LUNA FOREO

Modèle play plus 2

Modèle play plus 2 le masque cheveux 3-en-1 nourrissant et démêlant à l’amande douce bio Pulpe de Vie

Format pot de 300 ml

Les produits de maquillage de la box

le crayon à sourcils Brow Pen Boudoir du regard

Longue tenue et fini poudré

Longue tenue et fini poudré la palette d’ombres à paupières Glitters Profusion Cosmetics

Un assortiment de 5 fards métallisés pour illuminer le regard.

Un assortiment de 5 fards métallisés pour illuminer le regard. le gloss repulpant Lip Injection Maximum Plump Too Faced

Pour des lèvres charnues et hydratées.

Le bijou de la box Cosmo

le collier Amuleto Lurex Mademoiselle Oups

Lien réglable en lurex avec pendentif doré

