Vente privée Tamaris : chaussures stylées pour toutes les saisons

Tamaris arrive en vente privée pour nous proposer ses chaussures féminines. Elle affiche un style affirmé pour des looks city, trendy et casual. On file s’en shopper une paire à petits prix !

Tamaris

Tamaris est l’enseigne de chaussures féminines venue d’Allemagne. Elle chausse toutes les femmes grâce à des collections complètes et des lignes pour tous les styles et toutes les occasions. En rayon :

des escarpins élégants et sandales à talons aux semelles innovantes Heart & Sole. L’idéal pour marcher perchée sans avoir mal aux pieds.

des modèles ultra confortables PureRelax, pour le plus grand bonheur des pieds sensibles.

des chaussures écologiques GreenStep, pour une empreinte responsable.

des baskets à la fois sport et fashion Fashletics. Ces chaussures casual, mixant lignes sportives aux détails féminins, accompagneront parfaitement un look détente.

des souliers premium NEWD, des chaussures de ville en cuir, à la fois sobres et élégantes.

La vente privée Tamaris

Grâce à des collections toujours stylées, la marque allemande étend sa notoriété au reste de l’Europe en passant par chez nous !

Et c’est sur le site Zalando Privé qu’on va faire notre shopping chaussures aujourd’hui.

Tamaris nous y propose un immense choix de modèles confortables pour tous les styles et toutes les saisons.

Il va falloir choisir parmi des ballerines et sling-back, des mocassins et chaussures bateau, des escarpins classiques ou à bride style babies ou salomés, des chelsea boots, des low boots, des bottines lacées, des bottes motardes à boucles, des bottines fourrées esprit montagne, des bottes cavalières et à talons, des derbies et richelieus, des sneakers et baskets basses ou montantes, des nu-pieds, tongs et mules, des sandales multi-brides plates ou à talons, des sandales compensées à semelle liège ou corde façon espadrilles.

Toutes les chaussures sont à petits prix !

La vente privée Tamaris est ouverte chez Zalando Privé jusqu’au 27 décembre 2023.

J'y vais !

